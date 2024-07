Nunes ‘estreia’ em círculo bolsonarista em ato de pré-campanha com Michelle

Em frente a uma foto gigante de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) subiu num palco no centro de São Paulo na noite desta sexta-feira (12) e marcou sua “estreia” no círculo bolsonarista em ato de pré-campanha, ao lado de Michelle Bolsonaro.

Tratava-se do lançamento da pré-campanha da ex-comentarista da rede Jovem Pan Zoe Martínez, influenciadora cubana de 25 anos e grande aposta do partido de Jair Bolsonaro para puxar votos à maior Câmara Municipal do país.

Nunes apareceu com seu indicado a vice, o coronel da reserva da PM Ricardo de Mello Araújo, nome que foi imposto pelo ex-presidente. “Eu queria, Michelle Bolsonaro, agradecer aqui o meu candidato a vice”, disse o prefeito antes de cumprimentar o parceiro de chapa no palanque.

Depois acenou ao próprio Bolsonaro: “Ele disse que viria, mas hoje me mandou um WhatsApp e disse que não poderia estar aqui”, afirmou.

Nunes insistiu para colocar sua foto com Zoe Martínez e Costa Neto no telão e então desejou boa sorte à pré-candidata, exaltando como o comparecimento, o carinho e o respeito de Michelle indicavam um forte apoio à sua pré-candidatura.

O prefeito já havia participado de atos com Bolsonaro na avenida Paulista em fevereiro, por exemplo, e de reunião recente a portas fechadas com o PL na Assembleia Legislativa, mas esse foi o primeiro ato de pré-campanha do PL do qual ele participou.

Michelle, por sua vez, rezou ao lado de Martínez nos bastidores. No palco, exaltou as qualidades da pupila e a comparou a Amália Barros, deputada federal pelo PL-MT, que a ex-primeira-dama também ajudou a eleger em 2022 e morreu em maio, após uma cirurgia para tratar complicações no fígado.

A última a falar foi Zoe Martínez, afirmando que “é fácil nascer em país capitalista e defender ditadura”. Ela se mudou para o Brasil aos 12 anos e se naturalizou em 2018. Em sua fala, criticou indiretamente o pré-candidato a prefeito Guilherme Boulos (PSOL), a quem chamou de “comunista invasor de terra”, e encerrou com “Deus, pátria, família e liberdade”.

Também discursaram os deputadas federais pelo PL Bia Kicis (RJ), Rosana Valle (SP) e Sóstenes Cavalcante (RJ), que disse que a Câmara Municipal “é só uma passagem para Zoe chegar a deputada federal” e que aposta que ela será uma das mais votadas, mas a convocou a “tirar o salto alto e botar um tênis” para ir fazer campanha nas ruas.

O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), que é amigo de Martínez, disse estar em viagem e não esteve presente, mas enviou um vídeo e a esposa, Gisela Estella Salles, que entregou flores à pré-candidata. Salles desistiu de tentar a Prefeitura de São Paulo após receber sinalizações negativas de Bolsonaro, que preferiu apoiar Nunes.