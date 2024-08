Nunes empata com Marçal entre evangélicos, segundo Datafolha

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) está tecnicamente empatado com Pablo Marçal (PRTB) entre o eleitorado evangélico na corrida à Prefeitura de São Paulo.

O quadro reflete a disputa dos dois pelos votos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), politicamente próximo às igrejas do segmento.

Segundo o Datafolha, o chefe do Executivo municipal tem 26% de intenções de voto entre os evangélicos, ante 18% do ex-coach. A margem de erro nesse recorte é de seis pontos percentuais para mais ou para menos.

Nunes chega a ficar empatado tecnicamente com José Luiz Datena (PSDB), mas no limite da margem, o que torna a situação de igualdade improvável. O apresentador alcançou 14% entre os evangélicos.

Apoiado pelo presidente Lula (PT), que tem dificuldade de falar ao setor, Guilherme Boulos (PSOL) alcança 11% nesse segmento.

O cenário entre os evangélicos é de estabilidade em relação ao levantamento anterior, realizado há um mês, quando Nunes obteve 27% entre os evangélicos, ante 14% de Marçal e 13% de Boulos e Datena.

Já entre os católicos, em que a margem de erro é de cinco pontos percentuais, o prefeito empata tecnicamente com Boulos, com 26% das intenções de voto contra 20% do rival psolista.

Em terceiro lugar, vem Datena, com 15%, empatado dentro das margem com o deputado federal, e depois Marçal, com 13%.

O Datafolha entrevistou presencialmente 1.092 eleitores de São Paulo na terça-feira (6) e na quarta-feira (7). A pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-03279/2024.

No cômputo geral, o prefeito tem 23% das intenções de voto para as eleições de outubro, e Boulos possui 22%.