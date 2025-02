Nunes cita falta de concordância com a PM e rejeita mudança de horários do Carnaval de rua

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou nesta terça-feira (18) que irá manter o horário de encerramento dos blocos de Carnaval por “falta de concordância” da Polícia Militar, e pediu para os organizadores seguirem as regras à risca e finalizarem os desfiles até as 19h.

A previsão de calor intenso para os oito dias de programação, que começa nesta sexta-feira (21) com o pré-Carnaval, mobilizou os blocos a exigir flexibilidade nos horários de concentração de dispersão caso haja temperaturas acima da média e tempestades.

Grupo formado por cerca de 80 blocos pediu a criação de um gabinete de crise em carta aberta enviada à prefeitura.

Com o encerramento às 19h, o Carnaval de rua de São Paulo concentra a maior parte da programação nas horas mais quentes do dia, a partir do início da tarde. “Não vamos abrir mão do horário de encerramento, até porque a própria Polícia Militar não tem concordância. Então, nós cumpriremos com rigor os horários acordados”, disse nesta terça após a entrega de unidades habitacionais na zona oeste da cidade.

A negativa foi atribuída às dimensões do Carnaval de rua na capital paulista que, segundo o prefeito, recebe 15 milhões de pessoas e demanda um “efetivo enorme da Polícia Militar, Guarda Metropolitana, Corpo de Bombeiros e ambulâncias para atendimento de urgência e emergência”, além de equipes de limpeza e de zeladoria.

“É um conjunto de profissionais volumoso que está por trás de tudo isso. Então a gente precisa cumprir os horários. Existe todo um planejamento. Se a gente não cumprir os horários, vamos colocar em risco toda uma organização”, continuou.

A capital enfrente a terceira onda de calor do ano, o que levou a Defesa Civil paulista emitir neste sábado (15) um alerta para calor intenso. As temperaturas máximas esperadas para os próximos dias estão 5°C acima da média climatológica do período.

Nunes afirmou que a distribuição de água potável e instalação dos chamados pontos de hidratação, em parceria com a Sabesp, serão ampliadas em comparação com o ano passado.

O prefeito também pediu conscientização dos foliões para abastecerem suas garrafas nos pontos de hidratação, e evitarem ficar muito tempo expostos ao sol.

No ano passado, o bloco da cantora Pabllo Vittar teve que ser encerrado antes do previsto diante do calor intenso que fez dezenas de foliões passarem mal em meio à aglomeração na área em frente ao parque Ibirapuera. Bombeiros esguicharam água na multidão para amenizar o calor.