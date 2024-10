Nunes anuncia vistoria e admite possibilidade de interditar prédios no centro após incêndios

Após incêndio de grande proporção no centro de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) disse, nesta quarta-feira (30), que a sua gestão fará uma força-tarefa para avaliar a situação dos imóveis na região.

“Eu pedi para a minha equipe fazer ali uma força-tarefa, constituir um grupo para fazer uma análise em todos aqueles prédios”, disse Nunes, após o incêndio que afetou o Shopping 25 Brás, nesta manhã.

Nunes admitiu a possibilidade de interditar imóveis considerados em situação de risco ou abandono.

“Com essas análises, a minha equipe junto com o Corpo de Bombeiros pode orientar as pessoas, interditar aqueles prédios que possam vir a gerar algum risco de incêndio ou de algo que não seja seguro para as pessoas”, afirmou Nunes.

Com relação ao incêndio desta quarta, o prefeito afirmou que o saldo positivo é que não houve registro de morte.

O Shopping 25 Brás, segundo o prefeito, estava com AVCB (auto de vistoria) do Corpo de Bombeiros vencido desde agosto deste ano.

“A Defesa Civil e funcionários da Secretaria de Obras já estão no local, aguardando o Corpo de Bombeiros terminar o seu trabalho. A gente agora vai ter que apurar quais foram as causas do incêndio”, afirmou Nunes.

O prefeito disse ainda que já tinha uma atenção especial naquela região. Agora, promete, junto com o Corpo de Bombeiros, atuar para fazer uma análise mais detalhada e mais específica de cada prédio daquela região.