Núcleo Negro de Pesquisa e Criação abre inscrições para Laboratório de Direção

O Núcleo Negro de Pesquisa e Criação (NNPC), coletivo paulistano composto por artistas do teatro e do audiovisual, encerra em março o ciclo de estudos denominado Laboratório de Poéticas Cênicas (Lab NNPC). As inscrições são gratuitas e devem ser efetuadas por meio de link disponível na página do coletivo, no Instagram – @nnpc.sp.

Entre os dias 6 a 16 de março estarão abertas as inscrições para o Lab de Direção: En-cenar: po(é)ticas e difer-onças, última atividade deste ciclo, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de março – sexta, das 18h às 22h, sábado e domingo, das 10h às 14h – no Atelier Cênico, no bairro Santa Cecília. O laboratório será ministrado por Maria Thaís, artista e profissional que, como a própria diz, “atua no campo das artes da cena como pedagoga, encenadora, consultora, bisbilhoteira, cozinheira e outras funções, há cinquenta anos”.

Sobre o Lab de Direção

Nos dicionários, encenação é o “ato de pôr em cena; organização, coordenação e direção dos componentes que permitem a adaptação de um texto dramático a uma representação teatral ou cinematográfica”. Os termos definem marcadores importantes – como, por exemplo, pôr em cena, texto dramático, representação – que expressam um senso comum sobre o ato de encenar e que remetem à tradição teatral ocidental.

Os encontros lançam perguntas sobre o percurso histórico que assentou tal tradição, sobre a distinção entre o ato de encenar e a função (quem assina), sobre formas cênicas nas quais identificamos outras nomeações, sobre as hierarquias e assimetrias das funções, sobre poéticas cênicas – entendida aqui como ato criativo – que revelam diferenças radicais sobre o que pode ser encenar. Sobre o público-alvo da oficina, Maria Thais comenta: “queremos encontrar pessoas interessadas em confrontar perspectivas e fazer perguntas incômodas”.

Laboratório de Poéticas Cênicas

O Lab tem como plataforma metodológica as técnicas de teatro e de audiovisual do NNPC. Esta atividade visa fomentar os estudos coletivos dos artistas do NNPC e, ao mesmo tempo, compartilhar processos criativos com o público interessado. Os ciclos de estudos do Lab integram as atividades do projeto Escombro – Parte II: Nossa Conquista, contemplado pela 43ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo, que prevê a montagem do espetáculo inédito Nossa Conquista, cuja estreia acontecerá no primeiro semestre do ano que vem, bem como o lançamento de um foto-livro comemorativo do NNPC, que completará 10 anos em 2026.

O NNPC – o Núcleo Negro de Pesquisa e Criação surgiu, em 2016, do encontro de Maria Gabi, Thais Alves, Jerê Nunes, Deni Marquez e Gabriel Cândido. Com interesse, em um primeiro momento, de pesquisar poéticas e éticas cênicas a partir das suas identidades como pessoas negras brasileiras, o coletivo compreendeu como seu foco a realização de criações autorais nas linguagens do teatro e do audiovisual, articulando memória, política, história e as complexidades da população negra no Brasil.

Lab de Direção: En-cenar: po(é)ticas e difer-onças

Com Maria Thaís