Festival Cena de Teatro entra em cartaz a partir de 8 de março

O festival Cena de Teatro, realizado anualmente por meio da parceria entre a Fundação das Artes de São Caetano do Sul e o Sesc São Caetano, inaugura a temporada 2025 com apresentações gratuitas nos dias 8 de março (Teatro Paulo Machado de Carvalho) e 11, 13 e 14/3 (Sesc São Caetano).

O Teatro Paulo Machado de Carvalho recebe o espetáculo Maria Auxiliadora, da Cia dOs Inventivos, no dia 8. Em 11, 13 e 14/3, as atividades acontecem no Sesc São Caetano, tendo o espetáculo A Solidão do Feio, com Sidney Santiago Kuanza, encerrando os trabalhos no dia 14. As apresentações são gratuitas; a retirada de convites deve ser feita 1 hora antes do início de cada evento. Consulte a programação abaixo.

Sob o tema “Teatro e documento”, a edição 2025 propõe uma reflexão a respeito da relação entre o teatro e os eventos históricos e sociais. A proposta central é explorar as possibilidades que o palco tem para se tornar um meio de registro e reflexão sobre um grupo, uma época ou até mesmo sobre a vida de uma pessoa.

Ao longo da série de apresentações, roda de conversa e bate-papo, a programação explora como o teatro pode capturar, interpretar e até modificar realidades, tornando-se um reflexo ou uma reinterpretação de uma cena histórica.

Além de difundir a linguagem teatral no município, o festival busca também ampliar a formação crítica dos alunos da Escola de Teatro da Fundação das Artes, incentivando-os a expandir horizontes e a aprofundar a compreensão dos múltiplos desdobramentos dessa modalidade artística.

Ao estimular reflexões sobre os processos criativos, estéticos e sociais que envolvem a cena teatral, contribui não apenas para a qualificação profissional dos participantes, mas também para sua construção como cidadãos críticos e atuantes.