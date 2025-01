Núcleo da FMABC orienta sobre cuidados na prática de esportes durante o verão

O início de um novo ano faz com que muitas pessoas pensem em abandonar o sedentarismo e iniciar a prática de atividades físicas, seja por questões estéticas ou pelo desejo de ter uma vida mais saudável. Mas para quem não está acostumado a se exercitar, a prática sem orientação durante esses meses mais quentes do ano pode trazer resultados que abalam tanto no aspecto físico como no mental.

Para moradores da região Grande ABC que desejam praticar esportes mas que também buscam orientações sobre como executar a tarefa de maneira saudável, uma solução é o Núcleo Interdisciplinar de Saúde do Esporte (NISE), criado recentemente pelo Centro Universitário FMABC, em Santo André.

Localizado no ambulatório da instituição de ensino, o NISE conta com médicos, nutricionistas, fisioterapeutas e vários outros profissionais de saúde com experiência em centros esportivos, preparados para orientar tanto aqueles que estão começando agora a praticar atividades físicas como também os atletas de alta performance.

Os pacientes que buscam o núcleo passam por uma etapa chamada de avaliação pré-participação esportiva, onde respondem qual o objetivo que pretendem alcançar com a prática, quais são seus hábitos de saúde, fatores de risco e histórico. Além disso, também realizam análises ortopédica e cardiológicas para verificar possíveis limitações ou pontos que merecem atenção.

“Tudo é pensado para que ele possa praticar atividades com o máximo de segurança e gerar a melhor performance. Além disso, durante a conversa também é possível definir como poderá ser feita a suplementação alimentar e quais são os exercícios mais indicados para o que a pessoa deseja” explica Paulo Victor Dias Macedo, vice-coordenador do NISE.

O médico explica ainda que a melhor maneira de criar hábitos esportivos é aumentar a carga aos poucos. “A ideia é estabelecer metas atingíveis, ir praticando exercícios de maneira leve e ir aumentando a carga conforme a resposta do corpo. Não adianta fixar a ideia que vai praticar atividade sete dias na semana se só vai conseguir dois, porque isso vai te frustrar. É uma mudança pro resto da vida, então não é preciso ter pressa, apenas fazer corretamente”.

Segundo o especialista, durante o verão alguns cuidados adicionais são importantes para garantir resultados melhores. “Quando está muito calor o corpo desidrata mais rápido e isso piora a performance, então é importante beber muita água. Evitar exposição por muito tempo no sol forte também é indicado, se possível buscar locais com sombra, onde o clima é mais ameno. O começo da manhã e o fim da tarde são faixas de horário melhores para evitar que o calor que prejudique o exercício”, explica.

É possível tirar dúvidas sobre o Núcleo Interdisciplinar de Saúde do Esporte pelo e-mail [email protected] e consultar possibilidades de agendamento pelo telefone (11) 4993-7273.