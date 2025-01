Nube realiza cadastro para vagas de estágio e aprendizagem em estações da CPTM

O Núcleo Brasileiro de Estágios – Nube, em parceria com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, realizará uma série de ações em estações de metrô para cadastramento de estudantes interessados em vagas de estágio e aprendizagem. As atividades acontecerão ao longo do primeiro semestre de 2024, sempre das 9h às 17h, nas seguintes datas e locais:

14/02 – Estação Barra Funda

21/02 – Estação Itaquera

14/03 – Estação São Caetano

21/03 – Estação Luz

28/03 – Estação Santo André

04/04 – Estação Mauá

11/04 – Estação Brás

25/04 – Estação Tatuapé

Os estudantes poderão se cadastrar gratuitamente no site www.nube.com.br e concorrer a diversas oportunidades. A iniciativa visa facilitar o acesso ao mercado de trabalho.

“Essa parceria com a CPTM é fundamental para alcançarmos um número maior de estudantes e ajudá-los a dar o primeiro passo em suas carreiras. Estamos muito animados com essa ação e esperamos impactar positivamente os estudantes da região metropolitana de São Paulo”, afirma o gestor de relacionamento com instituições de ensino do Nube, Brunno Brasiliense.

Para os interessados, basta comparecer a uma das estações participantes no dia agendado, levar um documento de identificação com foto e procurar a equipe do Nube.

Para mais informações, acesse nube.com.br ou busque por @nubevagas nas redes sociais.