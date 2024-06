Nube abre 120 vagas de estágio em São Paulo

O Nube está com 120 vagas de estágio abertas nas áreas Comercial, Administrativa e Atendimento na cidade de São Paulo e municípios próximos. As oportunidades são destinadas a estudantes do Ensino Médio, Técnico, Superior e Superior Tecnólogo em cursos como Administração, Gestão Empresarial, Comunicação Social, Marketing, entre outros correlatos.

Os estagiários selecionados terão carga horária de 30h semanais, de segunda a sexta-feira, com flexibilidade dentro do período comercial. Além da bolsa-auxílio competitiva, entre R$ 1.032,50 e R$ 1.764,00, dependendo do nível de escolaridade, os benefícios incluem auxílio refeição/transporte, auxílio home office, atuação híbrida para a maioria das vagas, bonificação por desempenho e a possibilidade de efetivação.

“Estamos em busca de pessoas comprometidas e dinâmicas para integrar nosso time de talentos. No Nube, vemos o estágio como uma porta de entrada essencial para o mercado de trabalho, proporcionando experiências práticas para complementar a formação acadêmica. Aqui, desenvolvemos profissionais de excelência”, destaca a gerente de recrutamento e seleção, Helenice Accioly.

Um dos diferenciais desse programa é o compromisso da empresa com o progresso dos estagiários. Além de oferecer um ambiente colaborativo e oportunidades reais de crescimento profissional, a iniciativa e o empenho dos “nubitos” são valorizados. Ideias inovadoras são recompensadas e há um evento especial de efetivação com uma surpresa personalizada.

A experiência de iniciar a carreira no Nube, pode ser resumida no relato do atual Gerente de Prospecção, Ciro Belli: “minha jornada foi transformadora. Comecei como estagiário e, graças ao suporte e às oportunidades, hoje sou gestor. Admiro a cultura inclusiva e o foco no desenvolvimento profissional proporcionado. Sem dúvida, essa vivência mudou minha vida e carreira para melhor”.

As inscrições estão abertas até o dia 12 de julho. Para mais informações, os interessados podem acessar nube.com.br/local/programas/642