Novos motores, mesma praticidade: utilitários prontos para 2025

A Stellantis começa o ano com atualizações em sua linha de veículos comerciais. Os veículos urbanos leves (VUL) Peugeot Expert, Fiat Scudo e Citroën Jumpy, que compartilham plataforma, carroceria e motores, passam a ser equipados com o novo motor 2.2 turbodiesel, que entrega 150 cavalos de potência e 37,7 kgfm de torque. Já as furgonetas “clones” Peugeot Partner Rapid e Fiat Fiorino, que também só se diferenciam basicamente pelos logotipos, recebem o novo motor 1.3 flex com até 107 cavalos de potência e 13,6 kgfm de torque, quando abastecido com etanol. Com as mudanças, o objetivo é melhorar o custo-benefício das linhas de veículos comerciais da Stellantis, proporcionando maior economia e performance. As linhas 2025 dos utilitários Expert, Scudo, Jumpy, Partner Rapid e Fiorino chegarão às concessionárias Peugeot, Citroën e Fiat ainda no primeiro trimestre de 2025, mas não tiveram os preços definidos. A Stellantis trata essas linhas de veículos comerciais como “um produto, três marcas”. Os modelos podem fazer revisões e manutenções em qualquer uma das concessionárias, independentemente da marca.

Com a mesma aparência do ano/modelo anterior, porém, com o novo motor 2.2 turbodiesel, os furgões Peugeot Expert, Citroën Jumpy e Fiat Scudo ganharam 30 cavalos e tiveram 23,2% de aumento no torque. A melhoria de consumo do novo motor chega a 15%, reduzindo os custos de operação. Com o novo conjunto, os VULs “trigêmeos” tiveram melhorias no consumo, fazendo 12,4 km/l na cidade e 13,7 km/l na estrada, 4,2% e 15,1% mais econômico, respectivamente. A nova motorização aprimorou a performance, com os modelos fazendo retomadas de 60 a 100 km/h em 7,5 segundos e de 80 a 100 km/h em 10,9 segundos.

As mudanças mantêm a dirigibilidade, além da praticidade de os três VULs poderem ser conduzidos por pessoas habilitadas com a CNH de categoria B. Expert, Jumpy e Scudo mantiveram sua capacidade de carga de até 1,5 tonelada, com um comprimento de 5,3 metros, largura de 2,01 metros, altura de 1,97 metro e volume de carga de 6,1 metros cúbicos, configuração que permite agilidade no ambiente urbano, acessando lugares que veículos maiores não conseguem. Nos três furgões, a porta traseira dupla, com abertura de 180 graus, e a porta lateral deslizante facilitam o carregamento e a descarga. O pacote dos modelos inclui novos para-choques frontais, faróis reformulados e grade do radiador redesenhada. No interior, o grande foco é a ergonomia, oferecendo ao condutor maior conforto, sendo equipado com direção elétrica, limitador de velocidade, controlador de cruzeiro e quadro de instrumentos digital e personalizável.

Já as furgonetas “gêmeas” Peugeot Partner Rapid e Fiat Fiorino, com o novo motor GSE 1.3 flex com até 107 cavalos de potência e 13,6 kgfm de torque quando abastecido com etanol, ganharam 31 cavalos e 11,6% de torque. O consumo de combustível é de 8,7 km/l no ciclo urbano (etanol), 7,27% mais eficiente, e de 9,6 km/l (etanol) na estrada, 14,5% mais eficiente. Ambos receberam nota A no Inmetro. As furgonetas ganharam direção elétrica, sensor de temperatura externa e sensor de monitoramento da pressão dos pneus. Os modelos seguem equipados com ar-condicionado, sistema de travas e vidros elétricos de série, com 18,5 litros de espaço em porta-objetos. A capacidade de carga é de até 650 quilos, com 3,3 metros cúbicos de volume. As portas têm abertura de até 180 graus.