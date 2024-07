NOVO Santo André vai pedir impugnação da candidatura de Zacarias

O partido NOVO de Santo André irá pedir a cassação da candidatura de Luis Zacarias, vice-prefeito da cidade e pré-candidato do PL na corrida à Prefeitura andreense. A alegação é de abuso de poder político, o que fere a legislação eleitoral. A ação só deve ser impetrada após a oficialização da candidatura.

Isso porque Zacarias marcou presença na reinauguração do Cine Lyra, em Paranapiacaba, no último sábado (20).

De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), na lei eleitoral 9.504, de 1997, em seu artigo 77, é proibida a participação de candidatos nesse tipo de evento nos três meses anteriores à eleição – neste caso, inauguração de obras públicas. Se condenado antes da eleição o vice-prefeito fica sujeito à cassação do registro de candidatura, o que deixaria fora das urnas este ano. Se for condenado depois do pleito, é cassado o diploma.

O presidente do NOVO na cidade, o empresário e advogado Paulo Proieti, revela que pretende judicializar o caso.

“Milito por um partido que tem apenas seis valores inegociáveis, um deles é: Todos são iguais perante a lei. A conduta foi tipificada pelo nosso jurídico como abuso do poder político. Certamente vamos pedir a cassação do registro”, determina Proieti.

Em Santo André, o NOVO tem como pré-candidato a prefeito Coronel Edson Sardano, vereador do município que foi secretário de Segurança Cidadã na gestão Paulo Serra.

Pré-candidato pelo PL, Luis Zacarias tem o apoio de outros partidos, como União Brasil, além do deputado federal Fernando Marangoni. Em seu material de campanha distribuído pela cidade, o atual vice-prefeito tenta vincular sua imagem à do ex-presidente Jair Bolsonaro, também do PL.

Mesmo com o imbróglio, Luis Zacarias afirma em vídeos publicados em suas redes sociais que segue com sua candidatura.