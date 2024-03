Luiz Zacarias recebe apoio do Republicanos e do Progressistas em sua pré-candidatura a prefeito de Santo André

O pré-candidato nas eleições municipais de 2024, Luiz Zacarias (PL), recebeu na noite desta segunda-feira (25) novos apoiadores de sua campanha. Os partidos Republicanos e Progressistas se juntam ao União Brasil na coligação que lança a candidatura do atual vice-prefeito de Santo André.

A chegada dos dois partidos de centro-direita à favor de Zacarias já era algo que foi antecipado quando o deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) anunciou o próprio apoio a Luiz nas últimas semanas. Agora, o encontro com Maurício Neves — deputado federal e presidente estadual do Progressistas — e Ailton Lima — ex-vereador e presidente municipal do Republicanos, representando Roberto Carneiro, presidente estadual — formaliza os nomes na base partidária.

Roberto Carneiro não esteve presente devido a um compromisso de última hora, mas deixou registrada uma mensagem em vídeo. “Essa frente ampla que se une no dia de hoje pensa projetos juntos para a cidade de Santo André,” declarou, mencionando o apoio do deputado federal Celso Russomanno.

Maurício Neves, por sua vez, afirmou que o Progressistas é “um partido municipalista, que defende o empreendedorismo, a livre iniciativa e o agronegócio e, diante destes fatores, acreditamos que o melhor caminho é seguir com o nosso querido Zacarias.” O deputado citou como razões para a escolha os ideais semelhantes do político do PL, sua experiência de cinco mandatos de vereador e sua presença nos oito anos de gestão do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).

Maurício Neves e o Progressistas acreditam nos ideais e experiência de Luiz Zacarias, afirma o presidente estadual do partido (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Zacarias reforçou seu compromisso com a continuidade do trabalho da gestão atual caso conquiste o cargo que almeja nas eleições de outubro, sem deixar de estar presente e atuante no governo no restante deste ano — mesmo, afirma ele, que grande parte de sua equipe já tenha sido exonerada de seus cargos. “O projeto continua,” declara, “mas com outro perfil, outro norte.” Ele menciona o setor da segurança como um a ser focado em seu possível mandato como prefeito.

Luiz Zacarias afirma que pode receber apoio de outros partidos até as eleições (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

O pré-candidato disse ainda que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) também está à favor dele nestas eleições. Tarcísio ainda não declarou publicamente seu apoio nas eleições em Santo André, embora já apareça em outdoors ao lado de candidatos de outros municípios da região, como é o caso de Alex Manente (Cidadania, São Bernardo). Zacarias espera receber em terras andreenses tanto o governador quanto Jair e Michelle Bolsonaro.