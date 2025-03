Novo PAC leva internet 5G para mais de 800 municípios brasileiros

A tecnologia de internet 5G já está disponível em todas as regiões do Brasil, alcançando um total de 812 municípios. No Sudeste, o sinal é encontrado em 342 cidades; no Sul, em 222; no Nordeste, em 123; no Centro-Oeste, em 71; e, por fim, no Norte, em 54 municípios.

O avanço dessa tecnologia faz parte do Novo PAC, um programa do Governo Federal que visa expandir a cobertura do 5G para todas as 5,5 mil cidades do país. Este investimento busca não apenas melhorar a conectividade, mas também promover a inclusão digital em um cenário onde o acesso à internet se torna cada vez mais essencial.

De acordo com Juscelino Filho, ministro das Comunicações, “O presidente Lula deseja garantir a inclusão digital de todos os brasileiros através da melhor tecnologia disponível, visando aumentar nossa competitividade em diversas áreas. O componente de inclusão e conectividade do Novo PAC é fundamental para construir um Brasil mais inclusivo e conectado”.

Os estados que lideram a implementação do 5G são São Paulo, com 165 municípios cobertos; Minas Gerais, com 109; e Paraná, com 99. É importante ressaltar que os 812 municípios que já têm o serviço disponível ainda precisam passar pela verificação de cobertura pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), conforme as exigências do Edital 5G. Embora a tecnologia esteja disponível, sua cobertura pode ser considerada limitada neste momento.

O eixo de inclusão digital do Novo PAC, sob coordenação do Ministério das Comunicações, tem como objetivo oferecer internet de alta velocidade à população e conectar escolas públicas de educação básica. Este esforço visa atender especialmente comunidades que necessitam de um melhor acesso à internet.

Além da expansão da rede 4G e da implantação do 5G, o eixo de inclusão digital inclui diversos programas. Entre eles estão o Escolas Conectadas, que proporcionará acesso à internet de qualidade a quase 140 mil instituições de ensino básico no país; o Norte Conectado, que levará internet a áreas remotas do Norte via cabos de fibra ótica subaquáticos; o Brasil Digital, voltado para a ampliação da transmissão de canais digitais; e a construção de centros de serviços postais (Correios) em locais estratégicos.