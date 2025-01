Novo imunizante contra VSR promete reduzir internações em até 83%

Um novo imunizante contra o vírus sincicial respiratório (VSR), reconhecido como a principal causa de bronquiolite em crianças, será disponibilizado na rede privada a partir de março. O preço estimado do produto, que será fornecido pela farmacêutica Sanofi, é de R$ 2.663. Este medicamento, chamado nirsevimabe e comercializado sob a marca Beyfortus, é recomendado para bebês com até um ano de idade.

Resultados de estudos clínicos mostraram que o nirsevimabe pode reduzir em até 83% as hospitalizações devido a infecções respiratórias associadas ao VSR em recém-nascidos. Com o lançamento, as doses do imunizante serão distribuídas para clínicas privadas, hospitais e maternidades.

Ainda não há previsão para a inclusão do nirsevimabe no Sistema Único de Saúde (SUS); no entanto, ele já foi incorporado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e estará disponível através dos planos de saúde a partir de março.

Conforme as diretrizes da ANS, o imunizante poderá ser oferecido a bebês prematuros nascidos com menos de 37 semanas de gestação e que tenham até um ano durante sua primeira temporada exposta ao VSR. Além disso, será indicado para crianças com menos de dois anos que apresentem displasia broncopulmonar ou cardiopatias congênitas que causem repercussões hemodinâmicas.

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec) está atualmente avaliando a possível inclusão do nirsevimabe no SUS. Entre novembro e dezembro de 2024, a Conitec realizou uma consulta pública sobre o assunto e aguarda uma deliberação final sobre a disponibilização do medicamento na rede pública.

No Brasil, a circulação sazonal do VSR acontece entre março e julho, exceto na região Norte, onde a incidência é mais intensa entre fevereiro e junho. O VSR representa uma das principais ameaças à saúde infantil, frequentemente associada a quadros de bronquiolite – uma infecção respiratória altamente contagiosa que causa sintomas como tosse e dificuldades respiratórias.

Embora muitos casos de bronquiolite sejam leves, a doença pode resultar em internações hospitalares significativas. O nirsevimabe atua como um anticorpo monoclonal que inibe a entrada do vírus nas células, reduzindo o risco de infecções graves.

A presidente da Associação Brasileira de Asma Grave (Asbag), Raissa Cipriano, compartilhou sua experiência pessoal ao relatar a longa internação da filha em uma UTI após complicações causadas pelo VSR. “Ela teve uma evolução muito grave da doença. Hoje, aos 11 anos, tem apenas 37% da função pulmonar no lado esquerdo e 63% no direito”, disse Raissa.

A influenciadora digital Camile Pasquarelli também enfrentou um caso semelhante em 2023 quando seu filho teve que ser sedado e intubado devido a uma infecção por VSR. “Foram 15 dias de internação e demorou para se recuperar totalmente”, revelou Camile.

Renato Kfouri, pediatra infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), ressaltou que os bebês são particularmente suscetíveis a infecções por ainda não terem desenvolvido completamente seus sistemas imunológicos. Ele destacou que o nirsevimabe oferece imunização passiva, ao contrário das vacinas convencionais que estimulam o organismo a produzir suas próprias defesas.

Atualmente, o SUS disponibiliza o palivizumabe, um medicamento produzido pela AstraZeneca destinado apenas para bebês considerados de alto risco. Este tratamento requer cinco doses administradas mensalmente. Kfouri observa que o palivizumabe é restrito e testado somente para grupos específicos, enquanto o nirsevimabe apresenta um esquema de dose única com maior eficácia para todos os bebês.

A Sanofi citou evidências do sucesso do nirsevimabe no Chile, onde sua aplicação em larga escala resultou numa redução significativa – cerca de 90% – nas hospitalizações pediátricas durante o último período sazonal sem registros de óbitos relacionados ao vírus.

Além do nirsevimabe, outras vacinas contra o VSR foram aprovadas pela Anvisa. Em 2024, a Pfizer começou a distribuição da vacina Abrysvo em clínicas privadas; esta vacina é recomendada para gestantes com administração única entre a 24ª e 36ª semanas de gestação. Outra vacina aprovada é o Arexvy, produzido pela GSK e indicado para pessoas acima dos 60 anos.