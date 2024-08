Novo Departamento de Bem-Estar Animal realiza 142 atendimentos em Nova Odessa

Apenas na primeira semana de funcionamento, a partir de 29 de julho, o novo DBEA (Departamento de Bem-Estar Animal) da Prefeitura de Nova Odessa realizou 142 atendimentos gratuitos a pets de famílias carentes da cidade, incluindo consultas, exames laboratoriais, aplicações de medicações e outros procedimentos.

De acordo com a médica veterinária e responsável pelo órgão, Paula Faciulli, “na primeira semana, foram realizadas 42 consultas, 47 medicações, um curativo, 2 fluídoterapias, uma castração, um procedimento anestésico, 3 sedações e 45 exames laboratoriais, incluindo hemogramas e bioquímicos, que remetem a exames de função hepática e função renal”.

Para o primeiro tutor a levar seu pet para o DBEA, Eduardo Henrique de Souza, tanto a equipe quanto a estrutura do prédio estão totalmente preparados para receber e solucionar os problemas.

“Fui tratado com muita atenção. A estrutura do prédio está preparada e os veterinários estão muito dispostos a cuidar dos animais. É uma experiência muito bacana pois o prédio vai atender pessoas de baixa renda e que não têm condições de arcar com as despesas de uma clínica particular. A ideia da Prefeitura é excelente em ajudar os animais”, declarou.

Para a médica veterinária e coordenadora do Bem-Estar Animal, Mariana Pereira, tem sido uma “experiência gratificante” trabalhar no programa. “Durante a primeira semana de atendimento, tivemos a oportunidade de contribuir significativamente para a saúde dos animais da comunidade. Ver a alegria dos tutores e a recuperação dos animais atendidos reforçou nosso compromisso com a profissão e com a causa do bem-estar animal. Participar desse projeto está sendo uma honra e uma satisfação imensa”, relatou.

Já para a médica veterinária Kelly Pereira, que realiza o atendimento clínico dos animais, o sentimento é de gratidão. “Nesta semana, pudemos ver o quão importante fomos para muitas famílias que aguardavam por esta ajuda. Fizemos vários atendimentos, exames, receitas de medicamentos para melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes que necessitavam de ajuda. Esperamos que essa procura cresça cada dia mais, como vem acontecendo e que cada atendimento seja feito com muito carinho e amor”, contou.

COMO FUNCIONA

São atendidos exclusivamente pets de famílias de Nova Odessa de baixa renda, inscritas no CadÚnico e beneficiárias do Programa Bolsa Família, além de cães e gatos comunitários (“de rua”), animais abrigados pela AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) e aqueles sob responsabilidade de cuidadores voluntários.

Também são atendidos, de forma emergencial, animais comunitários acidentados em vias públicas. O atendimento acontece nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O Bem-Estar Animal está localizado na Avenida Brasil, altura do Parque Fabrício. Não há “internação”, ou seja, os animais não poderão permanecer no local de um dia para o outro.

Os interessados devem apresentar documentos pessoais com foto (CPF e RG ou CNH), comprovante de residência em Nova Odessa recente e no próprio nome, Cartão +Saúde de Nova Odessa e a “Folha Resumo” da família com as informações do CadÚnido (Cadastro Único Federal), que pode ser obtida na Diretoria de Gestão Social do Município.