AAANO completa 30 anos de atividades na ‘causa animal’

A AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) celebra neste ano três décadas de atividades dedicadas ao cuidado e proteção dos animais na cidade. Fundada em agosto de 1994, a organização começou suas atividades com apenas 12 animais e, ao longo dos anos, cresceu exponencialmente, sendo reconhecida tanto pelo Município quanto pelo Estado. Atualmente, a sede da Associação abriga cerca de 400 animais, exigindo um investimento mensal em torno de R$ 60 mil para sua manutenção.

A entidade foi pioneira na luta por animais em Nova Odessa. Em 1998, a AAANO foi declarada como Utilidade Pública Municipal através da Lei Municipal nº 1.621, e mais recentemente, em 2017, obteve o reconhecimento estadual através da Lei Estadual nº 16.436/17.

Desde 2012, a AAANO realiza a Feira de Adoção todos os sábados, proporcionando uma oportunidade para que os animais encontrem novos lares responsáveis. Em 2018, a AAANO desempenhou um papel fundamental na elaboração, em conjunto com os órgãos municipais, do Estatuto de Defesa, Controle e Proteção dos Animais, o que efetivou a fiscalização municipal de maus tratos, além da criação do Fundo de Proteção Animal, consolidando seu compromisso com a causa animal na cidade.

Divulgação

“Temos uma luta diária pelos animais em Nova Odessa. Recebemos, em média, 30 mensagens por dia solicitando ajuda em casos de abandono, maus-tratos e outras situações que colocam cães e gatos em risco. O nosso trabalho é conscientizar a população sobre os cuidados com os animais e os benefícios da adoção responsável, além da importância da castração e vacinação. Por meio de eventos, mídias sociais e imprensa, levamos a nossa mensagem por quem não consegue falar, mas que demonstra muito afeto, amor e retribui da melhor forma”, afirma Carlos Pinotti, presidente da AAANO.

Em 2020, a entidade foi escolhida para ser a primeira ONG da causa animal da América Latina a fazer parte de um protótipo de uma plataforma de adoção digital em parceria com a Patas da Casa, iniciativa de uma marca internacional de alimento para cães e gatos.

Com o apoio de aproximadamente 40 voluntários ativos, a associação tem promovido eventos significativos para a comunidade, como a Virada Pet, OrientaVet, Festa Junina, Campanhas de Vacinação e de Castração. Além disso, a AAANO conta com o Brechó AAANO, uma iniciativa que ajuda na arrecadação de fundos para sustentar suas atividades. Desde 2015, a organização participa da Festa das Nações, um dos principais eventos públicos de Nova Odessa, o que contribui para aumentar sua visibilidade e apoio comunitário.

Divulgação

“Esses 30 anos representam um marco importante para a AAANO e para todos que se dedicam à causa animal. Continuamos trabalhando incansavelmente para garantir o bem-estar dos nossos animais e promover a conscientização sobre a importância da proteção animal, e estamos desenhando nosso planejamento estratégico para fazer ainda mais nos próximos anos”, finaliza Pinotti.

A AAANO é uma das entidades subsidiadas anualmente pela Prefeitura de Nova Odessa pelos serviços e atendimentos prestados gratuitamente à população e à comunidade. Em 2024, o repasse municipal é de R$ 278.653,00. Para mais informações sobre como apoiar a AAANO ou se tornar um voluntário, visite www.aaano.com.br ou entre em contato pelo e-mail [email protected].