Novo CorelDRAW será apresentado na FESPA 2025

A empresa Boxware, reconhecida no mercado brasileiro como uma das mais importantes distribuidoras de software para revendas corporativas do país, anuncia participação pelo quarto ano consecutivo da FESPA Digital Printing, que este ano acontecerá de 17 a 20 de março na cidade de São Paulo.

A companhia estará no estande 220 (entre as Avenidas C e D do Pavilhão Azul do Expo Center Norte), onde apresentará a edição 2025 do CorelDRAW Graphics Suíte e novidades da empresa global de tecnologia Alludo para empresas, profissionais e estudantes de criação, edição e design gráfico, além das avançadas tecnologias Switch, Review, Griffin, Phoenix e Pitstop da fornecedora líder mundial em softwares de validação de PDF e automação de processos Enfocus para aumento de produtividade e redução de erros em gráficas e instituições cujos negócios envolvem impressão de pequenos e grandes formatos.

Executivos da Boxware, parceiros de negócios e especialistas nas soluções Corel e Enfocus estarão presentes no estande da distribuidora para recepcionar o público da FESPA. Dois telões instalados no espaço apresentarão em tempo integral vídeos institucionais e tutoriais das ferramentas e profissionais experientes e altamente qualificados estarão à disposição durante todo o período da feira para demonstrações personalizadas aos clientes interessados em conhecer melhor as tecnologias Enfocus e Corel.

“Nossa participação na edição 2025 da FESPA, que é a maior feira de impressão digital e maior centro de geração de negócios do setor na América Latina, nos dá mais uma vez a oportunidade de apresentar os principais lançamentos e novidades do portfólio da Boxware para o mercado gráfico brasileiro, a exemplo das tecnologias CorelDRAW e Enfocus”, diz Carlos Godinho, CEO da Boxware. “Além disso, é um evento sem igual para networking e para estreitar relacionamento com fabricantes e parceiros de negócios, prospectar clientes finais e acelerar o fechamento de negócios já em andamento”, conclui o executivo.