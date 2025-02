Novo Anjo do Big Brother Brasil 25 será escolhido em emocionante prova

No próximo sábado, 15, o programa Big Brother Brasil 25 dará início a uma nova dinâmica que culminará na escolha do Anjo da semana. O competidor ou competidora que conquistar esse título terá a importante responsabilidade de salvar um colega do Paredão, uma oportunidade que pode alterar o rumo do jogo.

Participarão da disputa todos os integrantes da casa, exceto Eva Pacheco, a atual líder, e Aline Patriarca, que foi excluída da atividade durante a última Prova do Líder. O apresentador Tadeu Schmidt anunciou que a prova será realizada em duplas. Cada dupla terá uma função específica: um membro se encarregará de responder às perguntas do quiz, enquanto o outro fornecerá dicas e informações para auxiliar nas respostas.

Os brothers foram instruídos a formar suas duplas antes de um sorteio que determinou quais pares competiriam entre si. O vencedor dessa competição não só poderá imunizar outro participante antes da formação do próximo Paredão, mas também ganhará um almoço especial com direito a convidados e o tradicional Presente do Anjo.

Após a conclusão da Prova do Anjo, inicia-se o Castigo do Monstro, que neste episódio contará com uma nova proposta. Um brother será selecionado para receber o castigo, mas desta vez, a duração deste será decidida pelo público. As votações determinarão se o tempo será estendido, reduzido ou se o participante será liberado imediatamente.

Os resultados das votações serão divulgados ao escolhido a cada duas horas, permitindo uma interação dinâmica com os fãs do programa. As votações estarão abertas no site oficial da Globo logo após a finalização da Prova do Anjo, oferecendo aos espectadores a chance de influenciar diretamente na experiência dos participantes.