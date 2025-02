Prova de resistência no BBB 25: eliminados e regras em foco

A segunda prova de resistência do Big Brother Brasil 25 teve início na noite de quinta-feira, 13, em uma transmissão ao vivo que atraiu a atenção dos fãs do programa. A dinâmica deste desafio exige não apenas resistência física, mas também um alto nível de concentração e atenção por parte dos participantes.

Antes do começo da prova, cinco concorrentes já estavam fora da disputa: dois vetados e três eliminados. Os eliminados foram Diogo Almeida e Gracyanne Barbosa, que não puderam participar devido às regras estabelecidas na dinâmica do “resta um”, realizada no dia anterior. Já os gêmeos João Gabriel e João Pedro, assim como Renata, foram desclassificados por infringirem as normas antes mesmo do início da competição.

Os irmãos gêmeos, João Gabriel e João Pedro, enfrentaram a eliminação por terem deixado a sala após o aviso de Tadeu Schmidt: “Ninguém mais sai da sala a partir deste momento.” O apresentador decidiu interromper o início da prova ao perceber que os participantes se dirigiam ao Provódromo. Ele destacou que, após 30 dias de confinamento, os brothers deveriam estar cientes das regras da Prova do Líder e que não havia espaço para justificativas.

A situação se repetiu com Renata, que também foi eliminada após utilizar colírio nos olhos logo após as instruções sobre a prova. Em uma nova chamada à responsabilidade, Tadeu questionou se alguém mais havia realizado ações proibidas antes do desafio, mas nenhum dos participantes admitiu ter cometido infrações nesse momento.

A primeira a ser eliminada durante a Prova de Resistência foi Delma. A participante não conseguiu seguir as regras desde a primeira rodada e, como consequência de sua falha, foi imediatamente enviada para a Xepa.

Caso a prova ainda esteja em andamento no próximo programa, será realizado um quiz com os competidores restantes. As perguntas serão baseadas nas informações dos vídeos promocionais que estão sendo exibidos durante o evento.