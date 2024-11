Novembro Azul: A importância do apoio familiar e social para a saúde integral dos homens

O Novembro Azul é uma campanha que vai além do alerta médico, promovendo a conscientização sobre a saúde masculina de forma ampla e integrada. Ao longo do mês, a campanha destaca a importância de incluir família, amigos e a sociedade como aliados no incentivo ao cuidado com a saúde, contribuindo para que o homem se sinta amparado em buscar por uma vida mais saudável e equilibrada.

A questão do autocuidado masculino ainda enfrenta desafios históricos e culturais, com muitos homens evitando consultas médicas preventivas. “O autocuidado não é um hábito comum para muitos homens, e essa resistência precisa ser abordada no contexto social e familiar,” explica Dr. Fábio Leonel, médico geriatra e diretor da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – São Paulo (SBGG-SP). “É essencial que as pessoas próximas encorajem o homem a buscar acompanhamento médico, quebrando a barreira cultural e mostrando que a saúde é uma prioridade coletiva, não apenas individual.”

Para os homens idosos, o autocuidado torna-se ainda mais crucial, já que com o avanço da idade surgem condições de saúde que poderiam ser prevenidas ou tratadas com acompanhamento médico constante. “Os homens mais velhos geralmente enfrentam uma combinação de fatores de risco, como histórico familiar, predisposição genética e vulnerabilidades relacionadas ao envelhecimento. O incentivo familiar e o apoio da rede de relações são indispensáveis para que eles aceitem e mantenham uma rotina de cuidados,” pontua Ana Maeda, especialista em gerontologia. Esse apoio ajuda a garantir que o idoso se sinta motivado a buscar hábitos saudáveis, como exercícios físicos, alimentação equilibrada e a realização dos exames necessários para a prevenção de doenças comuns na terceira idade.

O Novembro Azul é, portanto, uma oportunidade para refletir e agir em favor de uma saúde masculina integral, em que cada aspecto da vida – do autocuidado ao suporte social – contribui para uma longevidade com qualidade.