Nove dicas essenciais para viajar com crianças de avião

Viajar com criança pequena pode ser um desafio, mas com as dicas certas, a experiência pode ser incrível para toda família. “Conheço muitos pais que não viajam com os filhos pequenos pensando nos desafios e dificuldades que podem surgir na viagem, mas eu costumo dizer que com planejamento e seguindo algumas dicas importantes, viajar com crianças é uma experiência fantástica para todos, inclusive para o pequeno. Eu sempre viajei e não deixei de viajar depois do nascimento do meu filho. Ele já conheceu 12 países com 3 anos. Sempre que viajamos, ele está junto curtindo todos os momentos”, afirma Giulia Sampogna, mais conhecida como Giu Viajante, além de ser escritora e especialista em viagens com dicas práticas do início ao fim para quem deseja viajar de maneira acessível e completa.

Confira abaixo nove dicas para viajar com criança pequena de avião:



1) Escolha o voo certo: Se possível, opte por voos diretos, e se for longo escolha voos noturnos.

2) Chegue cedo no aeroporto: Assim é possível ter tempo de sobra para lidar com imprevistos, despachar mala, passar pela segurança com calma e ainda brincar um pouco antes do embarque.

3) Leve snacks preferidos: Leve lanches saudáveis e que seu filho adora. Isso ajuda a manter a criança ocupada e feliz durante o voo.

4) Carregue um kit de entretenimento: Livros, brinquedos, tablet com filmes ou desenhos (não esqueça os fones de ouvido). Todos esses itens garantem que a criança se distraia.

5) Hidrate-se e cuide da alimentação: O ar do avião é seco, então ofereça água regularmente e evite alimentos pesados que possam causar desconforto.

6) Prepare-se para os ouvidos: O desconforto causado pela pressão durante a decolagem e aterrissagem pode ser amenizada com chupetas, biscoitos ou líquidos.

7) Leve uma troca de roupas extra: Sempre tenha uma troca de roupas nas mãos, tanto para a criança quanto para você. Acidentes acontecem.

8) Aproveite as vantagens de viajar com criança: Muitas companhias aéreas oferecem prioridade no embarque e kits especiais para os pequenos. Aproveite.

9) Tenha paciência e relaxe: Cada criança é diferente. Se algo não sair como planejado, respire fundo e aproveite a jornada. Viagens com crianças criam memórias especiais, mesmo com os imprevistos.

