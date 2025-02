Novas vagas de emprego aguardam candidatos nas lojas do Mogi Shopping

Profissionais à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho podem encaminhar currículos para operações do Mogi Shopping que estão, neste início de semana, com vagas a serem preenchidas. São postos de trabalho em diversas lojas, principalmente, no segmento de vendas e atendimento ao cliente. Há ainda colocações em algumas operações do ramo de alimentação.

Detalhes dos perfis e requisitos constam no painel do empreendimento, atualizado semanalmente a partir das informações dos lojistas.

As vagas são, em geral, destinadas a maiores de 18 anos. Os critérios para a efetivação, porém, variam e são estabelecidos pelos contratantes, como ter ou não experiência, proatividade e boa comunicação, disponibilidade de horário, entre outros.

Em alguns casos, currículos devem ser deixados diretamente no estabelecimento que está recrutando; em outros, é possível encaminhar os dados por e-mail ou WhatsApp.

Informações detalhadas com relação às vagas disponíveis, como requisitos e onde e como entregar currículo, podem ser consultadas no site e também por meio do aplicativo do centro de compras e lazer, na aba “Trabalhe Conosco”. O APP Mogi Shopping está disponível para download nos sistemas IOS e Android.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, no site ou telefone (11) 4798-8800.

Confira as vagas de emprego no Mogi Shopping a partir de 17/02/2025

1 – Divino Fogão

Cargo: Coordenador(a) de loja

Descrição: Deve ter disponibilidade de horário. Necessário ter experiência com restaurante, ser pessoa responsável, persuasiva e ter liderança. Atuará com NFs, fechamento de caixa, escala, compras e vendas. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 97073-5827 e informar: Vaga para Coordenador(a).

2 – Mix Eletronics

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário das 14h às 22h. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes, organização da loja e auxílio na limpeza. Importante ser proativo e ter boa comunicação. Enviar currículo no WhatsApp (11) 4798-2398.

3 – Risotto Mix

Cargo: Auxiliar de cozinha

Descrição: Irá atuar no pré-preparo de alimentos e montagem de pratos. Horário das 14h50 às 23h10. TV, refeição no local e salário de R$ 1.949,05, plano de carreira, adicional noturno e banco de horas. Entregar currículo na loja.

4 – Risotto Mix

Cargo: Operador(a) de caixa

Descrição: Horário das 14h50 às 23h10, com 1 hora de almoço. Vale-transporte, refeição no local, R$ 100 de bonificação se não faltar, bonificação quebra de caixa R$ 95. Salário de R$ 1.949,05. Deixar currículo na loja.

5 – Smart Tecnology

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário de trabalho das 14h às 22h. Faixa Salarial: inicial de R$ 1.800,00 + premiação. Deve ter experiência para atuar como vendedor(a) de quiosque de acessórios para celular, smartwatches, capas e aplicação de películas. Encaminhar o currículo para o WhatsApp (11) 91241-0388.

6 – Morana Acessórios

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário de trabalho flexível. Salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Deixar currículo na loja.

7 – Le Postiche

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário de trabalho das 13h40 às 22h. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Deixar currículo na loja.

8 – Anacapri

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário das 09h40 às 18h. Uma folga fixa por semana. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Importante gostar de pessoas. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 95041-0015 ou e-mail [email protected].

9 – Klin

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para vendedora mulher, com experiência em vendas, disponibilidade de horário e comunicativa. Piso salarial + comissão + VT. Irá atuar no atendimento de clientes, vendedora multifunção. Enviar currículo para o e-mail: [email protected].

10 – Criamigos

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário das 14h às 22h. Faixa salarial: fixo de R$ 2.000,00 + comissões. Irá atuar no atendimento de clientes. A empresa procura profissionais com perfil de pessoas felizes, que gostem de sorrir e gostem encantar pessoas. Deixar currículo na loja.

11 – Ótica Chilli Beans

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Ter experiência em ótica é um ótimo diferencial. Horário: das 12h às 20h ou das 14h às 22h. Salário: R$ 1.992,00 + comissões + bonificações. Enviar currículo para o e-mail [email protected].

12 – Fdek

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário: das 16 às 22h. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Deixar currículo no quiosque Fdek (ao lado da Fast Shop) ou enviar no e-mail [email protected].

13 – Riachuelo

Cargo: Atendente

Descrição: Horário: das 14h30 às 22h30, em escala 6×1. Importante ter disponibilidade de horário, bem como para finais de semana e feriados. Irá atuar no atendimento de clientes. Dinamismo e proatividade são requisitos. Deixar currículo na loja.

14 – Spoleto

Cargo: Auxiliar de cozinha

Descrição: Deve ser maior de 18 anos, com experiência, residir em Mogi das Cruzes e ter disponibilidade de horário. Salário a combinar, + prêmio, VT, refeição, seguro de vida e registro em carteira. Enviar currículo para o e-mail [email protected].

15 – Rivoli

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Salário fixo: R$ 1.933,00, premiação de vendas mensal de R$ 1.000,00 a R$ 3.000,00. Horário de trabalho: das 14h até 22h. Enviar currículo para o WhatsApp (12) 99794-5536.

16 – Acium

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Faixa de R$ 2.046,00 – R$ 3.000,00 por mês, escala 6×1 com uma folga na semana e um domingo no mês. Obrigatório ter experiência em vendas, atendimento ao cliente (Obrigatório). A empresa oferece salário fixo enviar currículo para o WhatsApp (11) 94950-7943.

17 – Divino Fogão

Cargo: Auxiliar de cozinha

Descrição: Horário das 14h às 22h20. Ter experiência de 1 ano na área. Irá preparar pratos e porções, montagem de pratos à lá carte e delivery, saladas e sucos, e na limpeza e organização do ambiente de trabalho. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 97073-5827.

18 – Remo Fenut

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Deve ter disponibilidade de horário. Faixa salarial: R$ 1.900,00 fixo + comissão. Irá atuar no atendimento de clientes e vendas. Deve ser profissional engajado com metas e gostar de pessoas. De preferência, deixar o currículo na loja, ou enviar para o WhatsApp (11) 91302-0156.