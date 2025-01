Nova variante da Mpox é identificada na China

De acordo com informações veiculadas pelo China Daily, um novo linhagem do vírus da Monkeypox, também conhecida como varíola dos macacos, foi identificada na China. A descoberta foi divulgada nesta quinta-feira (9) pelo Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças.

A nova variante é originária de um viajante que recentemente esteve na República Democrática do Congo. Até o momento, foram registrados cinco casos da doença, dos quais quatro estão diretamente ligados ao primeiro paciente diagnosticado. Essa nova cepa do vírus apresenta alto potencial de contágio, especialmente por meio de contato sexual.

Em resposta a essa nova ameaça, as autoridades de saúde chinesas intensificaram a vigilância nas fronteiras do país, com foco tanto em indivíduos quanto em mercadorias provenientes de áreas consideradas de risco. Medidas adicionais incluem a exigência de declarações de saúde e testes para viajantes que apresentem sintomas ou que tenham estado em contato com o vírus.

No Brasil, a situação da Monkeypox também requer atenção. O primeiro caso no país foi reportado em 2022 na cidade de São Paulo. Dados do Ministério da Saúde indicam que, até 2024, foram confirmados 1.578 casos da doença, além de 60 casos prováveis e 434 suspeitos. A região Sudeste se destaca como a mais afetada, contabilizando 1.269 infecções, sendo São Paulo e Rio de Janeiro os estados com os maiores números: 866 e 320 casos, respectivamente.

A transmissão do vírus entre humanos ocorre principalmente através do contato direto com secreções respiratórias, lesões cutâneas de indivíduos infectados ou superfícies recentemente contaminadas. O desenvolvimento das erupções cutâneas costuma iniciar no rosto antes de se disseminar para outras partes do corpo, incluindo regiões genitais.