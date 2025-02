Nova trilha sonora de “O Picapau Amarelo – Volume 3” já está disponível

O “SBT Music” acaba de lançar a trilha sonora oficial de “O Picapau Amarelo – Volume 3”, trazendo 18 músicas inspiradas nos personagens e episódios da nova temporada, que estreia em breve no +SBT e também nas manhãs do Sábado Animado, no SBT.

Produzida pela empresa Music Solution, em colaboração com a intérprete e compositora Gi Porpetta, a trilha sonora já está disponível em todas as plataformas e traz uma abordagem lúdica e mágica para celebrar a essência dessa obra inesquecível de Monteiro Lobato na literatura brasileira.

Entre as faixas, Marianna Santos, intérprete de Narizinho, encanta com “Amigos Alados”, enquanto Bibba Chuqui, a adorada Tia Nastácia, dá voz a “Tia Nastácia e a Natureza”. Já Emília solta a voz em “O Circo de Escavalinhos”, “Nós Somos Pirata” e “O Bloco do Picapau”, essa última perfeita para entrar no clima do Carnaval.

Os personagens do Picapau, aliás, sairão como destaque no desfile da “Império de Casa Verde”, que irá levar o tema “Contando Contos: Reinos da Literatura” para o sambódromo em 2025.

Vale lembrar que “O Picapau Amarelo” já está disponível para maratonar no +SBT e pode ser assistido todos os sábados, às 10h30 da manhã, no Sábado Animado, do SBT.