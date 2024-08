Sítio do PicaPau Amarelo, em Atibaia, começa a ganhar vida

Visitar o Reino das Águas Claras, construir invencionices no laboratório do Visconde de Sabugosa ou saborear bolinhos de chuva no Restaurante da Tia Anastácia. Tudo isso e muito mais está prestes e se tornar realidade.

As obras para a construção do novo Sítio do PicaPau Amarelo seguem a todo vapor. O parque temático baseado no histórico e cultural brasileiro universo criado pelo escritor Monteiro Lobato terá mais de 25 mil m2 e estará localizado dentro da área do Eldorado Eco Resort, em Atibaia.

A previsão é operar de forma assistida e abrir vendas a partir de novembro, com abertura oficial para o público em janeiro de 2025.

O novo Sítio do Pica Pau Amarelo, único oficial e licenciado, será operado pelo Grupo Forma, maior empresa especializada em turismo estudantil da América Latina, a partir de um acordo de licenciamento junto às Organizações Globo e à família Monteiro Lobato.

Atrações

O parque terá como proposta educar e entreter ao mesmo tempo, com atividades e atrações que remetem a um conceito conhecido internacionalmente como edutainment, que é uma forma de utilizar o entretenimento para promover o aprendizado. Com a força de uma obra que atravessa gerações, o espaço será aberto tanto para escolas durante os dias da semana quanto para as famílias de uma forma geral aos fins de semana e feriado.

O parque temático será dividido em estações, cada uma representando cenários e histórias em torno da obra de Monteiro Lobato. Entre elas, o Casarão da Dona Benta, o Labirinto do Minotauro, a Gruta da Cuca, o Restaurante da Tia Anastácia, o Laboratório das Invencionices, entre outras, além de uma exposição dedicada à obra e à história do autor.

Atrações interativas, shows ao vivo no teatro Reino das Águas Claras, restaurante e lojinhas itinerantes farão parte da experiência.

“É muito gratificante vermos o projeto, que começou com um sonho três anos atrás, se materializar. Nos cercamos dos melhores profissionais e fornecedores em termos de parques temáticos no Brasil, que vieram a somar ao nosso time, que tem mais de 25 anos de experiência com atividades e projetos de lazer e educação. Estamos trabalhando arduamente para entregar à sociedade um parque que valoriza a cultura brasileira e a obra de Monteiro Lobato e proporciona uma imersão educativa e divertida para todas as famílias”, afirma Renato Costa, fundador do Grupo Forma.

Mais informações serão divulgadas em breve.