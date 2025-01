Nova Gestão Traz Diversidade à Programação Cultural em São Bernardo

Pertencimento nada mais é do que se sentir parte de uma comunidade, de uma família, de um grupo ou nação. Por isso, a Prefeitura de São Bernardo, sob o comando do prefeito Marcelo Lima, está promovendo ações em toda cidade, fazendo com que os moradores sejam parte efetiva dessa nova gestão.

Assim, já no primeiro final de semana de janeiro, a Esplanada do Paço Municipal abrigou o “Viva o Paço”: trouxe para o local que a população já usa aos finais de semana, aulas de Zumba, tabelas de basquete, além do “Espalhando a Leitura”, programa da Secretaria de Cultura onde toda a família pode sentar, escolher um livro e usar a imaginação.

Neste final de semana (11 e 12/1) a ação volta à Esplanada com brincadeiras de rua e brinquedos infláveis, gratuitos, a partir das 10h. “São Bernardo tem tudo para voltar a ser uma cidade pulsante no âmbito cultural. O que estamos fazendo agora é mostrar para a população que ela faz parte disso. A Esplanada do Paço é o centro de convergência, porém, temos por todos os bairros, atividades como exposições, cursos, e muita área verde para as famílias aproveitarem. Esse é o objetivo: que as pessoas se apropriem dos espaços, porque eles são de todos os moradores”, declarou Samara Dinis, Secretária de Cultura.

EXPOSIÇÕES – Na Câmara de Cultura (Rua Marechal Deodoro, 1.325, Centro), a Exposição Poemas & Pessoas Pretas, evidencia a força da palavra impressa e o impacto da fala nas lutas ao longo dos tempos, com textos dos escritores Machado de Assis, Carolina Maria de Jesus, Solano Trindade e Conceição Evaristo. A mostra se encerra neste sábado (11/1) e a visitação é entre 10h e 17h30 com entrada gratuita.

Até o dia 31/1, a criançada vai se deliciar com a Exposição Astronomia, Uma Viagem Espacial na Biblioteca Machado de Assis (Avenida Araguaia, 284, Riacho Grande). Por meio de uma mostra de planetas, estrela solar e nave planetária, o visitante é levado a localizar cada astro e a sua dimensão no espaço. A nave confeccionada na biblioteca permite que crianças de até oito anos possam tirar fotos dentro dela. Livre. Grátis.

TEATRO – Ainda nas férias escolares, assistir a uma peça teatral é uma ótima opção. No Teatro Lauro Gomes (Rua Helena Jacquey, 171 – Rudge Ramos), no dia 23/1 a turma do Lilo e Stitch vai tomar conta do local.

PARQUES MUNICIPAIS – Programação para toda a família, São Bernardo conta seis grandes opções: do Riacho Grande ao Rudge Ramos, os espaços recebem inúmeros visitantes aos finais de semana.

O Parque Salvador Arena fica no coração do Rudge Ramos, ao lado do Mercado Municipal de São Bernardo e tem como principal atrativo um aquário de 35 metros de extensão. O tanque abriga cerca de 420 peixes das mais variadas espécies, entre eles carpa, cascudo e pacu. Também conta com pista de caminhada de 400 metros, lago com chafariz e cachoeira artificial, além de um teatro de arena com arquibancada para 420 pessoas, playground, área para prática de atividades físicas e de contemplação.

Para os mais radicais, o lugar certo é o Parque da Juventude. Com 22.500 m², é um dos maiores espaços dedicados aos esportes radicais da América Latina, abrigando diferentes modalidades de esportes radicais, entre elas: Skate, Patins, BMX, Tirolesa, Rapel e Escalada. Quem quiser se aventurar, precisa fazer a carteirinha na administração do Parque.

Revitalizado, o Parque Raphael Lazzuri é uma ótima opção para todas as idades: pista de cooper e caminhada, brinquedos infantis (para os bebês também), área para atividades físicas PCD e para terceira idade, teatro de arena coberto, curso d’água sobre parede de pedra em forma de cascata, lanchonete, espaço pet, sanitários e fraldário.

Além destes espaços, aos domingos ruas como a Avenida Barão de Mauá, próximo à Avenida Kennedy, fica fechada entre 8h e 16h para que os moradores aproveitem o local para andar de bicicleta, caminhar, reunir os amigos e muito mais.

SERVIÇO

VIVA O PAÇO – sábado e domingo (11 e 12/1)

Esplanada do Paço Municipal (Praça Samuel Sabatini, 50 – Centro)

Programação variada com brincadeiras de rua e brinquedos infláveis a partir das 10h

CÂMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO

Rua Marechal Deodoro, 1.325, Centro.

Horário: das 10h às 17h30

EXPOSIÇÃO ASTRONOMIA – UMA VIAGEM ESPACIAL

Biblioteca Machado de Assis. Avenida Araguaia, 284, Riacho Grande. Tel.: 2630-7192.

Visitação de 06 a 31/01/2025 – de segunda a sexta, das 9h às 18h.

25/01/2025 – sábado, das 10h às 16h.

TEATRO LAURO GOMES

Rua Helena Jacquey, 171 – Rudge Ramos

Ingressos: https://www.bilheteriaexpress.com.br

PARQUE SALVADOR ARENA

Endereço: Avenida Caminho do Mar, 2.980, Rudge Ramos

Horário de funcionamento: Segunda-feira a domingo, das 6h às 22h

PARQUE DA JUVENTUDE

Av. Armando Ítalo Setti, 65 – Centro

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

PARQUE: Todos os dias, das 6h às 22h.

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS: Terça a domingo, das 9h às 21h.

EMISSÃO DE CARTEIRINHAS: Terça a sexta-feira, das 9h às 17h, sábados e domingos das 9h às 14h, administração fechada aos feriados.

PARQUE RAPHAEL LAZZURI

Avenida Kennedy, 1.111 – Anchieta

Aberto todos os dias, das 6h às 22h



Crédito: Divulgação/PMSBC

Crédito: Divulgação/PMSBC

Crédito: Divulgação/PMSBC

Crédito: Divulgação/PMSBC