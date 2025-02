Nova Ford Transit chega com mais versões, equipamentos e garantia estendida

A Ford Pro iniciou a venda da Nova Transit, como anunciado na Fenatran, com previsão de entrega das primeiras unidades em março. A van, que já era conhecida como a mais moderna do mercado, ficou ainda melhor. Além de aprimoramentos na tecnologia, maior oferta de versões e equipamentos de série, principalmente no pacote de segurança, ela agora oferece garantia de dois anos, sem limite de quilometragem.

Externamente, a Transit 2026 exibe o novo logo Ford na dianteira e a assinatura Transit na traseira. A grande mudança é no interior, mais tecnológico e ergonômico. Além de nova arquitetura eletrônica, ela ganhou painel de instrumentos de 8”, central multimídia de 12” e mais equipamentos de assistência ao motorista de série, que ajudam a reduzir os riscos de acidentes e evitar a parada do veículo para reparos.

A linha traz também duas novas versões com rodado simples: a Furgão Cargo, com PBT de até 4,0 t, e a Vidrada Longa, que pode ser usada, por exemplo, em transporte executivo para 18 passageiros ou até van escolar com 29 lugares. O rodado simples é uma opção que, em determinadas aplicações, amplia o aproveitamento de espaço e reduz os custos com pneus e pedágio.

Todas as novidades da linha são focadas no cliente comercial, para aumentar a produtividade e reduzir o custo operacional do veículo – estratégia que tem pavimentado o crescimento da Ford no segmento.

“A divisão de veículos comerciais da Ford América do Sul começou a operar em 2021 e hoje já responde por 21% das vendas da marca na região”, diz Guillermo Lastra, diretor de Veículos Comerciais da Ford América do Sul. “No Brasil, nós crescemos cerca de 40% em 2024, com mais de 7.000 unidades, e com a Nova Transit queremos continuar a avançar na participação de mercado.”

Segundo ele, o objetivo é oferecer a melhor opção do segmento, investindo não só na expansão do portfólio de produtos mas em todos os pilares do negócio, desde a engenharia, desenvolvimento e manufatura até o pós-venda, incluindo rede de concessionárias, depósitos de peças e soluções de conectividade.

Versões e equipamentos

A Nova Transit conta com uma maior gama de opções para o mercado, com 22 modelos das versões chassi, furgão, minibus e elétrica, que permitem mais de 60 configurações para diversos tipos de aplicação. A Transit Chassi dispõe das versões curta ou longa (PBT de 3,5 a 4,7 t), com transmissão manual.

A Transit Furgão tem as versões de 10,7 m³, 12,4 m³ e Cargo (PBT de 3,5 a 4,0 t), manuais ou automáticas. A Transit Minibus oferece versões de 15 ou 18 lugares e as vidradas curta ou longa (PBT de 4,1 a 4,6 t), manuais ou automáticas. Já a elétrica E-Transit, além da versão chassi, tem os furgões de 9,5 m³, 10,7 m³, 11,0 m³, 12,4 m³ e 15,1 m³ (PBT de 3,5 a 4,2 t).

Todos os modelos da linha estão mais equipados. A Transit Chassi agora traz retrovisores com rebatimento elétrico, câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro, farol de neblina, piloto automático, monitoramento de pressão dos pneus, ar-condicionado digital e alarme perimetral, com preço a partir de R$ 282.900.

A Transit Minibus ganhou sistema de monitoramento de ponto cego, espelhos retrovisores com rebatimento elétrico, monitoramento de pressão dos pneus, ar-condicionado digital e alarme perimetral. Ela continua a oferecer também piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestre, sistema de manutenção na faixa, câmera de ré, farol de neblina, sensor de estacionamento dianteiro, farol alto automático, sensor de chuva, alerta de colisão e estribo elétrico automático, por R$ 354.900.

Essa mesma lista de equipamentos é oferecida também na Transit Furgão, que custa a partir de R$ 297.900. A E-Transit tem preço sob consulta.

Como oferta de lançamento, a Nova Transit conta com condições exclusivas de financiamento, desde taxa zero até prazos de 60 meses, com entrada reduzida e carência. A linha oferece duas opções de cores, Branco Oxford e Prata Lunar, as mais procuradas pelo mercado, por facilitar o processo de modificação e a revenda.

Tecnologia com propósito

Todos os avanços tecnológicos da Nova Transit têm como foco dar a melhor segurança, eficiência, produtividade e resultado operacional para o cliente. Sua nova arquitetura eletrônica, oito vezes mais rápida, aumenta a capacidade de gerenciamento de todos os módulos do veículo.

O novo painel digital colorido de 8” da van é o maior do segmento. Ele melhora a visualização dos medidores, ajustes e funcionalidades de viagem e inclui um sistema Eco, que orienta o motorista a dirigir de forma mais econômica.

A central multimídia SYNC 4 com tela de 12”, de série em todos os modelos, também ajuda a reduzir as distrações do motorista. Além de controles do ar-condicionado, modos de condução e ajustes gerais do veículo diretamente na tela, tem conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay.

Potente, confiável e robusta

O motor 2.0 EcoBlue diesel da Nova Transit, com potência de 165 cv e torque de 39,7 kgfm, se destaca pelo excelente desempenho em todas as faixas de rotação.

A transmissão automática, com conversor de torque, proporciona trocas rápidas e suaves. Ela foi especialmente calibrada junto com a tração traseira e o sistema auto start-stop, único na categoria, para entregar a melhor eficiência no dia a dia.

Custo e segurança

A Nova Transit foi desenvolvida para oferecer o menor custo operacional e máxima disponibilidade do veículo, dois itens essenciais para o negócio do frotista.

A Transit tem também conectividade embarcada de fábrica sem custo adicional, que reduz a chance de paradas inesperadas, outra vantagem importante para o cliente.

A Nova Transit conta com a melhor classificação de segurança da categoria, o selo Platinum do Euro NCAP na Europa, mesmo padrão oferecido na América do Sul.

Novas soluções

A Ford Pro apresenta também novas soluções na área de venda e pós-venda.

O Serviço Móvel Ford, que faz a manutenção do veículo no local desejado pelo cliente, começa a ser oferecido em março, em regiões selecionadas do Brasil.