Nova Ford Ranger é a primeira picape média com atualização “over-the-air”

A Nova Ford Ranger é a primeira picape média do mercado capaz de receber atualizações multimódulos over-the-air (OTA), que permite aprimorar o desempenho e segurança de sistemas do veículo de forma automática ao longo do tempo, por meio da rede SIM Card (4G) ou wi-fi, sem a necessidade de ir a uma concessionária.

Os clientes de todos os modelos da Nova Ranger, incluindo a recém-lançada versão Black, estão recebendo agora a primeira atualização de software feita com essa tecnologia, que melhora a conexão da picape com a rede e o FordPass. Por se tratar de uma atualização de “back office”, os clientes não vão notar nenhuma mudança aparente no veículo. Eles poderão acessar o aviso de atualização pela central multimídia SYNC e programar o melhor horário para a sua instalação.

O Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da Ford no Brasil, com sede em Camaçari, na Bahia, tem um time especializado que é responsável pelo gerenciamento e implementação das atualizações OTA nos veículos da marca no Brasil, na América do Sul e no mundo. Este é um dos trabalhos de engenharia de ponta realizados na unidade, que conta com mais de 1.500 profissionais e hoje responde por um terço de todas as funcionalidades e tecnologias presentes nos carros da Ford no mundo.

Evolução

A tecnologia OTA vem se desenvolvendo rapidamente e oferece infinitas possibilidades. Além de aprimorar o desempenho de sistemas do veículo, ela permitirá no futuro agregar novas funcionalidades e recursos. Para se ter uma ideia, a Ford já realizou 41 milhões de atualizações OTA em seus veículos no mundo desde que iniciou esse trabalho, em 2021.

Inicialmente, as atualizações de programa se limitavam aos sistemas de infotenimento, por meio de porta USB. Na segunda fase, começaram a ser atualizados também alguns módulos da central TCU (Telematic Control Unit) pelo SIM Card. Na fase 3 foi introduzida a atualização de modems por wi-fi.

Na atual fase 4, modelos como a Nova Ranger que possuem a avançada arquitetura elétrica em rede chamada FNV2, composta por 36 módulos que trocam informação de forma integrada, podem atualizar praticamente todos os módulos do veículo via SIM Card (4G) ou wi-fi.

Tutorial

“As pessoas já estão acostumadas a receber atualizações de sistemas nos celulares e computadores e isso começa a se tornar comum também nos veículos, diz Fernanda Erdens, supervisora global de Gerenciamento de Projetos OTA da Ford Brasil.

A atualização over-the-air permite que a Nova Ranger se mantenha atualizada automaticamente com as versões mais recentes de software, trazendo novas funcionalidades, melhorias contínuas na qualidade, performance e segurança. Isso é feito sem a necessidade de visitar uma concessionária ou conectar o veículo fisicamente a um dispositivo.

Para aproveitar o melhor dessa experiência, é recomendado deixar acionada a opção para receber as atualizações de forma automática. A Ford criou no seu site um tutorial que ensina passo a passo como fazer esse processo, dentro do Guia 360 – veja aqui.