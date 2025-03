Nova diretoria assume Núcleo Menino Jesus com compromisso e inovação

Na última quarta-feira (12/03), o Núcleo de Convivência Menino Jesus, de São Caetano do Sul, realizou cerimônia de posse de sua nova diretoria, que ficará à frente da instituição pelos próximos dois anos. O evento reuniu membros da comunidade, voluntários, ex-diretores e funcionários para celebrar a nova gestão, que assume com o compromisso de fortalecer os projetos sociais e ampliar o atendimento às crianças e famílias assistidas.

Durante a cerimônia, o presidente eleito Flavio Nakaoka destacou a importância da união e da participação da comunidade para garantir o sucesso das iniciativas do Núcleo. “Nosso objetivo é dar continuidade ao trabalho já realizado, trazendo novas ideias e buscando sempre o melhor para aqueles que dependem do nosso apoio“, afirmou.

Entre os novos membros, destaca-se a vice-presidente Edilene Ramos Tinoco Bartolillo, que chega ao cargo com ampla experiência em projetos sociais (ela é coordenadora dos projetos sociais da Maped “O Futuro em Nossas Mãos” e Fazer Criativo e também vice-presidente da Ação Social Padre Paschoal Bianco, em São Paulo) e com um forte compromisso com a ampliação das ações do Núcleo.

Nakaoka e Bartolillo possuem histórico de atuação na área social e prometem ser uma peça fundamental na condução dos trabalhos da nova gestão. “Queremos fortalecer os projetos existentes e criar novas oportunidades para quem mais precisa, unindo a diretoria em prol de nossas crianças e adolescentes. Nosso foco será o atendimento humanizado e a inclusão social”, afirmaram.

Ao lado da nova equipe diretiva e de todos os funcionários da casa, os dois já trabalham no planejamento de iniciativas que beneficiarão ainda mais as famílias assistidas pelo Núcleo Menino Jesus, garantindo que a instituição siga sua missão de acolhimento e transformação social.