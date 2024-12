Nova barra do Gov.Br simplifica acesso a serviços públicos digitais

A nova barra Gov.Br, lançada nesta quinta-feira, 19 de dezembro, é uma iniciativa do Governo Federal para padronizar e simplificar o acesso aos serviços públicos digitais. Desenvolvida pelo Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados) para o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a nova barra de navegação é um dos componentes do Design System do Governo Federal (DSGov), conjunto de padrões, diretrizes e recursos criados para padronizar e facilitar o desenvolvimento de interfaces digitais, garantindo consistência visual, funcional e de usabilidade.

A partir de agora, ficarão disponíveis para consulta no mesmo ambiente a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), a Carteira Digital de Trânsito e o Certificado Militar. Também será possível utilizar a Assinatura Eletrônica Gov.Br, um dos serviços mais acessados da plataforma, e que estava disponível somente no aplicativo do Governo Federal.

De acordo com o secretário de Governo Digital do MGI, Rogério Mascarenhas, a nova funcionalidade possibilita que os cidadãos encontrem com mais rapidez alguns dos serviços mais relevantes. “A nova barra simboliza um avanço na centralização das informações, o que proporciona uma experiência digital simples e eficiente”, acrescentou.

A nova barra do Gov.Br permite ao cidadão acessar, com apenas um clique, sua carteira de documentos digitais/Divulgação

NOVIDADES — Os portais que passarem a adotar o componente vão exibir um botão novo, localizado no cabeçalho da página ao lado do botão de login do Gov.br ou do nome do cidadão, caso ele esteja logado. Esse botão é um quadrado formado por nove quadrados pequenos que, ao ser clicado, abre um menu flutuante de serviços e informações rápidas.

A partir desse botão, o cidadão poderá, com apenas um clique:

Acessar sua carteira de documentos digitais

Assinar documentos de forma digital

Consultar a lista de apps e sistemas de governo

Emitir certidões

“Além disso, a barra vai ser constantemente atualizada para receber novas funcionalidades úteis para o usuário”, afirma Luiz Tomé Dantas, gerente de Negócio do Serpro. Segundo ele, a proposta dessa solução é reunir os serviços rápidos mais utilizados em um único componente que poderá ser acoplado em portais de governo, evitando a replicação de códigos e esforços e mantendo uma identidade alinhada com o DSGov.

Em um primeiro momento, a nova barra do Gov.Br será implementada somente nas páginas institucionais dos órgãos que adotam o sistema de design do portal Gov.Br mais recente. A expectativa é expandir para os demais portais e sistemas de governo em 2025. No futuro, também será possível ver a Agenda Gov.Br com o calendário dos principais serviços e acompanhar os serviços solicitados na página inicial da plataforma do Governo Federal.

Na nova barra Gov.Br também é possível consultar a lista de apps e sistemas do Governo Federal/Divulgação

COMO CRIAR UMA CONTA — Recomenda-se o uso do aplicativo Gov.Br para a criação de uma conta. Após abrir o aplicativo, digite seu CPF e clique em “continuar”, para criar ou alterar sua conta. No primeiro acesso, é preciso realizar o cadastro. O cidadão preenche um formulário simples e seus dados podem ser validados na Receita Federal ou no INSS. Entretanto, esse formulário só permite o nível bronze, mas a ferramenta já oferece automaticamente a opção para o aumento de nível de conta.

Para avançar para o nível Prata, os cidadãos devem fazer biometria facial com a CNH, ser servidor público federal, ou fazer o login pelo banco, caso a instituição financeira seja uma das 14 que estão credenciadas. São elas: Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco de Brasília, Caixa Econômica, Sicoob, Santander, Itaú, Agibank, Sicredi, Mercantil do Brasil e PicPay/Original, BTG Pactual e Nubank.

Já para ter o máximo de segurança, é preciso ter uma conta Ouro. Para esse nível, é preciso fazer o reconhecimento facial com base nos dados da Justiça Eleitoral ou pelo QR Code da Carteira de Identidade Nacional (CIN) ou, ainda, a partir de um certificado digital compatível com a ICP-Brasil.