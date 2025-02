Nova Arena de Shows da Live Nation Será Construída em SP

A Live Nation Entertainment, conhecida por sua atuação na realização de grandes festivais como Rock in Rio, The Town e Lollapalooza, está prestes a dar um passo significativo na cena musical brasileira. A empresa planeja construir uma nova arena de shows com capacidade para 20 mil pessoas, localizada no complexo Cidade Center Norte, em São Paulo.

Investimento Bilionário e Impacto Cultural

Fontes próximas às negociações indicam que o investimento previsto para a realização deste projeto é de aproximadamente R$ 1 bilhão. A expectativa é que um anúncio oficial sobre a iniciativa ocorra em breve, criando uma grande antecipação entre os amantes da música e eventos ao vivo.

As obras estão programadas para iniciar em setembro, marcando o início de uma nova era para o entretenimento musical na capital paulista. A Live Nation tem um histórico robusto no Brasil, tendo trazido turnês de artistas renomados internacionalmente, como Bruno Mars, Coldplay e Shakira.

Impulso para o Setor Cultural e Econômico

Essa nova arena promete não apenas ampliar as opções de locais para shows na cidade, mas também contribuir significativamente para o setor cultural e econômico local, atraindo turistas e fãs de música de diferentes regiões.