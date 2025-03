Nova Academia Escola da USCS abre as portas para a população de SCS

Na manhã desta sexta-feira (21), o prefeito de São Caetano do Sul, Tite Campanella (PL) e o reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul), Professor Leandro Prearo, realizaram visita técnica às novas instalações da Academia Escola da USCS, que está localizado no 2º andar do Centro Comercial e Empresarial São Caetano.

O reitor da universidade falou sobre a estrutura e que o local contribui para o movimento na área comercial no entorno do antigo shopping da cidade.

“Hoje, a gente inicia os trabalhos da nova Academia Escola da USCS, que ficava no quinto andar do Campus Centro e precisou de um espaço maior. Então, hoje está no espaço aqui no shopping da Manoel Coelho, no segundo andar, espaço de 1.000 metros quadrados, dedicados ao curso de Educação Física, com área de lutas, duas salas de aulas, grande centro de musculação para atender com melhor qualidade nossos 600 alunos do curso de Educação Física. A gente está no quinto andar com o Lato Sensu, o curso de pós-graduação, e agora no segundo andar, movimenta o shopping e o Centro da cidade”, comemorou o reitor.

Para o prefeito Tite é uma satisfação unir o acadêmico com a população.

União entre acadêmicos e sociedade

“Feliz em ver a USCS ampliando seu Campus, suas atividades e se voltando para a comunidade, trazendo-a para dentro da Universidade, dando esse retorno para nossa sociedade, ampliando, franqueado a possibilidade de o pessoal vir aqui treinar sob orientação dos alunos e professores de Educação Física”, elogiou o liberal.

Professor Leandro Prearo e Tite Campanella descerraram a placa da nova Academia Escola da USCS

O Professor Prearo esclareceu como será utilizada a nova Academia Escola para a população.

População poderá utilizar

“E, a partir de segunda-feira (24), a gente coloca no ar o link para inscrições da população. Então, a gente vai ter em torno de 100 vagas para a população de São Caetano no período da tarde para fazer atividades físicas monitoradas pelos nossos professores e alunos, mais uma grande parceria da Prefeitura com a USCS e com a sociedade de São Caetano”, explicou o reitor.

Leandro Prearo e Tite Campanella fizeram a visita técnica na nova Academia Escola da USCS

Leandro falou do investimento aplicado e fez uma comparação com a antiga Academia.

Baixo investimento e novo espaço, mais amplo

“O investimento foi baixo, porque já era um espaço que estava com esse piso, porém, precisamos adaptar algumas áreas, os equipamentos já ficavam no outro Campus, então o investimento foi de R$ 200 mil para colocar em funcionamento da Academia. Já tínhamos uma estreitar de aproximadamente 300 metros quadrados, então, estamos quase triplicando essa estrutura, o que muda basicamente é uma ampla área de lutas, que não tínhamos, uma sala específica para isso, trouxemos duas salas de aula para que os alunos façam na prática e tenham aulas aqui mesmo, é uma estrutura mais completa na formação prática do estudante de Educação Física”, esclareceu o reitor da universidade.

Lúcio Leite de Melo, gestor do Curso de Educação Física da USCS, falou a qual público estudantil será dedicada a nova Academia Escola.

Participaram da visita Silton Marcell Romboli, pró-reitor de graduação da USCS, Leandro Prearo, reitor, o prefeito Tite Campanella e Lúcio Leite de Melo, gestor do curso de Educação Física da USCS

Discentes de todos os semestres

“Todos os semestre usam o espaço, do primeiro ao oitavo semestre de licenciatura ou do bacharelado. Todos utilizam, mas é de uma maneira rotativa, ora tem aula aqui, ora no Campus Barcelona, ora no Campus Centro, mas todo dia tem uma turma utilizando o espaço”, explicou o gestor.

Com uso gratuito, a população poderá utilizar o espaço de segunda a sexta-feira, das 13h. às 17h., porém, com quantidade limitada de vagas e já projetando o uso em um futuro próximo alinhado com a área da Saúde.

“Neste primeiro momento será aberto à toda população e, no segundo semestre, o desenho vai ser um link com a Saúde do Município, então o indivíduo passa em alguma especialidade e se tiver indicação de atividade física vem direto para cá. Para qualquer faixa etária, assim será possível, nesse novo espaço, mais amplo e mais completo, ampliar os atendimentos que eram feitos no Campus Centro”, celebrou o reitor.

Então, você morador de São Caetano do Sul, que deseja praticar atividades físicas na Academia Escola da USCS, fique atento que, segundo o prefeito, a partir de amanhã – sábado (22) já começam as inscrições para quem deseja utilizar a academia na parte da tarde de segunda a sexta-feira.



Crédito: Celso Rodrigues

