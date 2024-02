NOTA OFICIAL: Rosana Valle registra Boletim de Ocorrência (B.O.) contra secretário de Cultura de Santos-SP por ameaça

Indignada e entristecida, a deputada federal Rosana Valle (PL-SP) registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) nesta sexta-feira (9/2), em razão de ter se sentido ameaçada na noite do último sábado (3/2), durante as comemorações do Carnaval da cidade de Santos-SP, na Passarela Drauzio da Cruz.

A intimidação partiu do secretário municipal de Cultura da Prefeitura de Santos-SP, Rafael Leal, que, segundo a parlamentar, foi em sua direção, a pegou pelo braço e disse: “O, folgadinha. Nós vamos te amassar. Vamos te destruir. Vamos passar por cima de você com um trator. Toma cuidado”.

Perplexa ao ouvir as ameaças, a congressista questionou se as afirmações do secretário de Cultura teriam conotação eleitoral. Rafael Leal, contudo, saiu sem responder Rosana. Duas pessoas testemunharam o triste fato.

Diante do ocorrido e tendo em vista que o secretário da Prefeitura de Santos não procurou a deputada para se desculpar ou se retratar nos últimos dias, Rosana, orientada por seus advogados, acionou o 3° Distrito Policial (DP) de Santos e lavrou ocorrência.

A partir da data de hoje, a parlamentar tem seis meses para representar criminalmente o ofensor.

“Não vou tolerar nenhum tipo de ameaça, de intimidação ou de violência física ou psicológica. Faço isso por mim e por todas as mulheres. Jamais vou me calar diante de qualquer tipo de violência contra a minha honra, e seguirei meu trabalho em prol de Santos, da Baixada Santista e do Brasil”, reitera Rosana.