Nota Fiscal Paulista: prêmio de R$ 1 milhão sai para consumidor de Mauá

Quem vai sorrir à toa no início deste segundo semestre é um consumidor de Mauá, especificamente um morador do Jardim Itapark Velho, que acaba de ganhar R$ 1 milhão da Nota Fiscal Paulista, concorrendo com apenas três bilhetes eletrônicos. Ele fez suas compras no comércio paulista em março deste ano, colocou o CPF das notas fiscais e agora está milionário. A 188ª extração do programa da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) também vai premiar quatro pessoas com R$ 500 mil, cada. Dois desses sortudos moram em Campinas, já os outros em Araçoiaba da Serra e Catanduva. Todos fizeram o cadastro no programa pelo portal da Sefaz-SP na internet e aceitaram o regulamento.

A Nota Fiscal Paulista também premiará cinco entidades do estado. Em julho, quem leva os R$ 100 mil são o Grupo de Proteção aos Animais Carentes (Gpac), de Limeira; a Associação de Reinserção Social de Crianças e Adolescentes (Arca), de Araçatuba; o Instituto Verdescola, de São Sebastião; o Instituto Prof, de São Paulo e a Associação Filantrópica Católica Ortodoxa, de Santos.

As instituições filantrópicas concorreram ainda a outros 50 prêmios de R$ 10 mil. Outras pessoas físicas e condomínios foram sorteados com 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.

No total foram sorteados 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões. Consumidores de todo o país podem participar do programa, basta indicar seu CPF nos documentos fiscais emitidos por comércios paulistas participantes da Nota Fiscal Paulista.