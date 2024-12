Nota de pesar: Ney Latorraca

O Ministério da Cultura (MinC) expressa profundo pesar pelo falecimento do ator e diretor Ney Latorraca, que morreu aos 80 anos na manhã desta quinta-feira (26).

Ney Latorraca nasceu em Santos, no litoral sul de São Paulo, em 25 de julho de 1944, e construiu uma trajetória de sucesso no teatro e na televisão.

Estreou como ator aos 6 anos. Aos 19 anos, passou em seu primeiro teste e participou da peça Pluft, o Fantasminha, de Maria Clara Machado. A experiência o motivou a apostar na carreira de ator, levando a se mudar para São Paulo.

Na capital paulista, foi aprovado em um teste com o diretor Plínio Marcos, no Teatro Arena, para a peça Reportagem de um Tempo Mau, escrita pelo próprio Plínio. No entanto, a peça foi censurada pelo governo militar, e os atores presos.

De volta a Santos, Ney matriculou se na Escola de Arte Dramática e atuou em diversas peças antes de ingressar na TV Tupi, onde realizou figurações e pequenos papéis.

O ator também passou pela TV Cultura e pela TV Record, onde trabalhou por cinco anos. Sua estreia na Rede Globo, em 1975, aconteceu na novela Escalada, onde alcançou reconhecimento nacional.

Ney se destacou em papéis memoráveis, como o Volpone, de Um Sonho a Mais (1985); o vampiro Vlad, de Vamp (1991); e o Barbosa, do humorístico TV Pirata (1988).

Neste momento de luto, nos solidarizamos com a família e os admiradores desse grande artista.