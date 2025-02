Nota: Acidente na estrada vicinal Jorge Luiz em Nuporanga – 21/02 – 9h30

O Governo de SP lamenta profundamente e solidariza com os familiares das vítimas do acidente ocorrido na estrada vicinal Jorge Luiz, entre um ônibus e uma carreta, que ocasionou na morte de 12 estudantes da Universidade de Franca em Nuporanga. O governador Tarcísio de Freitas decretou luto oficial de três dias.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h desta quinta-feira (20) e realizou, juntamente com as equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, os primeiros atendimentos às vítimas. Outras 21 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. O motorista da carreta, que está hospitalizado, foi autuado em flagrante por fuga de local, homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de São Joaquim da Barra e as equipes trabalham para identificação e liberação para as famílias. O Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) acompanha o caso e dá suporte à equipe do IML no trabalho de identificação.

A Artesp informa que o ônibus estava regular e com a vistoria em dia com a Agência.

Obras na Rodovia Prefeito Fábio Talarico

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER-SP) orienta que os motoristas utilizem as seguintes rotas alternativas à interdição da SP 345:

São Joaquim da Barra e Morro Agudo a partir de Franca:

– Partindo de Franca, vá até o cruzamento da rodovia SP-345 (Fabio Talarico) com a rodovia SP-334 (Cândido Portinari)

– Acesse a SP-334 no sentido Batatais

– Continue até o cruzamento com a rodovia SP-351 (Altino Arantes)

– Siga pela SP-351 até a rodovia SP-330 (Anhanguera)

– No cruzamento com a SP-345, acesse-a para chegar a Morro Agudo e/ou São Joaquim da Barra

Para Franca a partir de Morro Agudo e São Joaquim da Barra:

– Partindo de Morro Agudo ou São Joaquim da Barra, acesse a rodovia SP-330 (Anhanguera)

– Siga em direção ao município de Orlândia.

– No cruzamento com a rodovia SP-351 (Altino Arantes), siga no sentido Batatais

– No cruzamento com a rodovia SP-334 (Cândido Portinari), siga em direção ao município de Franca.

O DER-SP finaliza o projeto executivo da obra estrutural que será realizada na ponte sobre o rio Salgado, no km 63,3 da Rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP 345), com previsão de início da licitação na primeira quinzena de março e início das obras, no menor prazo possível, com duração estimada entre 4 e 6 meses.

Em novembro de 2024, logo após a interdição, o DER já havia realizado o serviço emergencial de injeção de concreto na ponte, com o objetivo de preservar a estrutura até a execução dessa obra estrutural que será contratada. A interdição foi necessária devido à constatação de patologias em dois pilares da ponte, em decorrência do deslocamento de um talude existente no local.