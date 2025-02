Acidente entre ônibus e caminhão deixa 12 mortos no interior de SP

Um grave acidente ocorrido na noite da última quinta-feira (20) resultou na morte de pelo menos 12 pessoas e deixou 11 feridas na rodovia Waldir Canevari, também conhecida como SP-355/330. A colisão envolveu um ônibus transportando universitários e um caminhão, e se deu em uma seção de pista simples localizada entre os municípios de Nuporanga e São José da Bela Vista, no interior do estado de São Paulo.

De acordo com as informações disponíveis, o ônibus levava 30 pessoas, incluindo o motorista e 29 passageiros, a maioria deles estudantes que se dirigiam para suas instituições de ensino. Até o momento, as identidades das vítimas fatais não foram oficialmente divulgadas.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, juntamente com a Polícia Militar Rodoviária, trabalhou incansavelmente durante a madrugada e conseguiu concluir as operações por volta das 4h desta sexta-feira (21). Imagens do local mostram o ônibus com danos significativos, especialmente na lateral, evidenciando a gravidade do impacto.

O advogado da empresa proprietária do caminhão indicou que a colisão pode ter sido causada por um desnível na rodovia, embora as investigações estejam em andamento para determinar as circunstâncias exatas do acidente.