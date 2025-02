Avião de pequeno porte cai na cidade de Quadra-SP e deixa duas vítimas fatais

Na manhã deste sábado, 15, um trágico acidente aéreo ocorreu no município de Quadra, interior de São Paulo, resultando na morte de duas pessoas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas eram tripulantes da aeronave envolvida na queda.

O incidente se deu em um canavial localizado nas proximidades do número 100 da Estrada Municipal Zulmira Coelho Miranda de Oliveira, uma via que conecta Quadra a Tatuí. O Corpo de Bombeiros informou que a aeronave pegou fogo logo após o impacto.

As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas, mas as equipes de resgate encontraram os corpos carbonizados no local do acidente. A corporação foi acionada por volta das 11h30 e enviou pelo menos cinco viaturas para atender à ocorrência e controlar as chamas.

No momento, as causas da queda da aeronave permanecem indefinidas, enquanto as autoridades trabalham para esclarecer os detalhes do que aconteceu.