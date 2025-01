Nos dias 20 e 24 de janeiro, terminais de SP receberão ações contra a hanseníase

Nos próximos dias 20 e 24 de janeiro, os terminais Cidade Tiradentes e Pq. Dom Pedro II, respectivamente, sediarão ações voltadas ao combate da hanseníase, uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que pode causar lesões cutâneas e danos ao sistema nervoso.

A SPTrans anunciou que a iniciativa contará com a presença de agentes de saúde, que fornecerão informações cruciais aos usuários sobre formas de prevenção e locais adequados para tratamento em caso de suspeita de contágio. Esta ação é parte da Campanha Nacional de Combate à Hanseníase, promovida pela Secretaria Municipal da Saúde e representada pelo movimento “Janeiro Roxo”.

Para aqueles que não puderem parar no terminal durante o evento, haverá a disponibilização de banners informativos com orientações detalhadas sobre a doença e as maneiras de preveni-la. A campanha visa aumentar a conscientização da população sobre a hanseníase e facilitar o acesso à informação necessária para o diagnóstico e tratamento precoce.

Os horários das ações são os seguintes:

Term. Cidade Tiradentes: segunda-feira (20), das 8h às 12h e das 13h às 16h – Rua Sara Kubitschek, 165 – Cidade Tiradentes

sexta-feira (24), das 9h às 15h

A participação da população é fundamental para o sucesso desta campanha, que busca reduzir o estigma associado à hanseníase e promover uma saúde mais inclusiva para todos.