Janeiro Roxo: SP promove a Semana H, que intensifica ações de combate à hanseníase

Entre os próximos dias 17 e 24 de janeiro, os serviços da rede municipal de saúde realizarão a “Semana H” de conscientização sobre a hanseníase, como parte do Janeiro Roxo.

O objetivo é intensificar a busca ativa e promover atividades em locais públicos de grande circulação, como praças, parques, estações de metrô e terminais de ônibus, para divulgar e informar os sinais e sintomas da doença, que no passado era conhecida como lepra e compromete a pele e os nervos, deixando sequelas se não for tratada.

Um dos eventos da semana acontece no bairro do Ipiranga, que integra a Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) Sudeste da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). No dia 17 a partir das 14h as equipes da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvis) Ipiranga realizam a Caminhada de Conscientização sobre a Hanseníase, que irá até o Parque Independência, em frente ao Museu do Ipiranga. Além disso, dentro do museu haverá uma mesa de apoio com informações para a população.

Outros exemplos de eventos que farão parte da programação da Semana H: no dia 20, haverá uma caminhada de sensibilização no Parque do Carmo, na zona leste, a partir das 8h; no dia 21, haverá orientação e panfletagem no Terminal Grajaú, na zona sul, a partir das 9h; no dia 22, haverá caminhada com profissionais da saúde e pacientes no Parque Cidade de Toronto, na zona norte, a partir das 10h; e, no dia 24, equipes de saúde estarão no Terminal Parque Dom Pedro, na região central, a partir das 10h.

Ao todo, cerca de 1.600 atividades compõem a programação do Janeiro Roxo, que além do trabalho de conscientização nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e locais de grande circulação, promoverá ações educativas junto às comunidades locais e intensificação dos exames em suspeitos e nos contatos dos pacientes em tratamento.