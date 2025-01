Janeiro Roxo: São Paulo lança campanha de conscientização sobre hanseníase

A Prefeitura de São Paulo anunciou uma abrangente campanha para o mês de janeiro de 2025, intitulada “Janeiro Roxo”, que contará com mais de 1.600 atividades voltadas à conscientização sobre a hanseníase. O objetivo principal é informar a população sobre os sinais e sintomas da doença, promovendo o diagnóstico precoce e tratamento adequado, a fim de prevenir incapacidades físicas que podem resultar de um diagnóstico tardio.

Entre os dias 17 e 24 de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde coordenará a “Semana H” em diversas regiões da cidade. Durante essa semana, serão realizadas ações de busca ativa e eventos em locais públicos de grande movimento, como praças, parques, estações de metrô e terminais de ônibus. Essas iniciativas visam disseminar informações sobre a hanseníase, uma enfermidade provocada pelo bacilo de Hansen, que afeta a pele e os nervos e pode deixar sequelas permanentes se não for tratada corretamente.

Um dos pontos altos da campanha será uma caminhada de conscientização, marcada para ocorrer no Parque Independência, em frente ao Museu do Ipiranga, no dia 17 de janeiro às 14h. Este evento visa mobilizar a comunidade e aumentar a visibilidade sobre a importância do diagnóstico e tratamento da hanseníase.

Além das atividades públicas, a campanha também incluirá ações educativas nas comunidades locais e um esforço intensificado para realizar exames em indivíduos suspeitos e contatos próximos de pacientes já em tratamento. A Prefeitura ressalta a importância do engajamento comunitário na luta contra a hanseníase, visando reduzir o estigma associado à doença e promover a saúde pública.