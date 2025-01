Nos 100 anos da Chevrolet no Brasil, uma “história de amor” pela Stock Car

Foi em uma segunda-feira, 26 de janeiro de 1925, que a Chevrolet abriu sua história no Brasil. A marca norte-americana, de propriedade da General Motors Corporation, inaugurou naquele dia a primeira fábrica em território nacional, na Avenida Presidente Wilson, bairro do Ipiranga, em São Paulo. As atividades iniciais tinham como objetivo a montagem do Chevrolet 490, conhecido também como Chevrolet Baby. Foi o início de uma trajetória de muito sucesso e que completa 100 anos no próximo domingo (26).

Foi um século de desafios, como a fase de industrialização do Brasil, a Segunda Guerra Mundial, Covid-19 e muitas crises econômicas. E também de muitos marcos e realizações, como o sucesso espetacular do Corsa (o então vice-presidente da marca, André Beer, teve que ir à TV pedir calma aos consumidores), o lançamento do icônico Opala e também a criação da Stock Car Pro Series, que logo se consolidaria como a principal categoria brasileira e a mais longeva do esporte no país, com 45 anos de trajetória completados em abril de 2024.

O projeto Stock Car

No fim da década de 1970, o Brasil vivia em ‘lua-de-mel’ com o esporte a motor em razão das conquistas de Emerson Fittipaldi no Mundial de Fórmula 1, mas se ressentia da falta de uma categoria de carros do tipo turismo forte depois da extinção da chamada Divisão 1. Piloto e revendedor de carros da Chevrolet, Reinaldo Campello liderou o movimento que levou à montadora a ideia de criar uma categoria que teria como base o Opala, que à época completava uma década de grande sucesso perante o público.

Seguindo o slogan que virou filosofia de marketing nas fábricas envolvidas no automobilismo “Win on Sunday, Sell on Monday” (ou vença no domingo, venda na segunda-feira), a Chevrolet abraçou o projeto e fundou a Stock Car, nascida oficialmente em 22 de abril de 1979 no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, no Rio Grande do Sul, terra que reúne milhões de apaixonados pelo esporte.

Dez pilotos aceleraram modelos Chevrolet Opala empurrados por motor de seis cilindros em linha e 4.093 cilindradas. A pole position ficou com João Carlos Palhares, enquanto o primeiro vencedor da categoria foi Affonso Giaffone Jr. Foi o início de uma história que, em 2024, completou 45 anos.

Revelando lendas

A prova em Tarumã representou o começo de um relacionamento permanente entre a Chevrolet e a Stock Car. Desde então, a categoria participou da revelação de talentos que se tornariam verdadeiras lendas do automobilismo brasileiro, como Ingo Hoffmann, Paulo Gomes, Chico Serra, passando por nomes que estão no auge, como o tricampeão Gabriel Casagrande. Ao longo das décadas, juntamente com marcas como Volkswagen, Mitsubishi e Peugeot, a Chevrolet ajudou a consolidar a Stock como uma das categorias mais competitivas do mundo.

A relação entre a Stock Car e a Chevrolet também evidenciou a natural evolução na indústria automotiva. O modelo Opala — e suas variações — compôs o grid nas 15 primeiras temporadas, vigorando até 1993. O icônico modelo, até hoje um dos símbolos da categoria, deu lugar ao Omega, outra sensação nas ruas brasileiras.

Seis temporadas depois, a General Motors promoveu nova mudança e realizou a troca do Omega pelo Vectra no grid da Stock Car. A primeira versão do modelo acelerou entre 2000 e 2003 antes de dar lugar ao Astra, a partir de 2004. A nova versão do Vectra estreou em 2009 e competiu em três temporadas. O Sonic foi o modelo escolhido pela Chevrolet entre 2012 e 2015, enquanto o Cruze disputou o campeonato entre 2016 e 2024, fechando assim a “era Sedan” para a montadora.

Mesmo nas temporadas em que a Stock Car foi uma categoria multimarcas, a Chevrolet foi campeã e adicionou à sua galeria títulos conquistados com os sete modelos utilizados pela marca no campeonato.

A nova era

Em 2025, outro momento especial na história da Chevrolet na Stock Car. Juntamente com Toyota e Mitsubishi, a marca norte-americana será protagonista do início da “era SUV” da categoria, uma mudança de rumo que alinha a Stock Car com os anseios dos fãs brasileiros de automóvel.

A nova geração terá à disposição tecnologia de vanguarda e o melhor da segurança e conectividade em veículos de competição. Um dos SUVs campeões de venda no Brasil nos últimos anos, o Tracker será o modelo da Chevrolet no grid da Stock Car a partir desta temporada com as equipes TMG Racing, A.Mattheis Vogel, Cavaleiro Sports, Scuderia Chiarelli e Scuderia Bandeiras. A Toyota utilizará o Corolla Cross e a Mitsubishi, o Eclipse Cross, ambos também carros de vanguarda em termos de tecnologia e desempenho.