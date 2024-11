Norris conquista pole na corrida sprint do GP do Catar e promete emoção na F1

Em meio à competição acirrada da Fórmula 1, Lando Norris demonstrou notável resiliência ao conquistar a pole position para a corrida sprint do Grande Prêmio do Catar, mesmo após ver Max Verstappen assegurar o título da temporada. O piloto da McLaren superou George Russell, da Mercedes, e seu companheiro de equipe Oscar Piastri, garantindo assim a posição de destaque no grid para a prova deste sábado.

Utilizando pneus macios, Norris completou uma volta no Circuito Internacional de Lusail em 1min21s012. Apesar de ter estado na disputa pelo título mundial durante boa parte do ano, o britânico não conseguiu frear a ascensão de Verstappen, que se consagrou tetracampeão no recente GP de Las Vegas, com duas corridas ainda por disputar nesta temporada.

A perda do campeonato não pareceu afetar o ânimo de Norris. No treino classificatório que definiu as posições para a corrida sprint, ele demonstrou um desempenho vigoroso. Junto com Piastri, continua empenhado na missão de levar a McLaren ao topo do Mundial de Construtores.

Norris partirá ao lado de Russell, que chega embalado pela vitória em Las Vegas. Logo atrás estarão Piastri e Carlos Sainz Jr., da Ferrari. Charles Leclerc, que havia liderado o treino livre inicial do final de semana, ficou apenas com o quinto tempo mais rápido.

Max Verstappen, por sua vez, mostrou progresso em relação ao início das atividades no Catar. O atual tetracampeão sairá da sexta posição, enquanto Lewis Hamilton não conseguiu acompanhar o ritmo de seu colega Russell e largará logo atrás.

As atividades no circuito catariano continuam no sábado com a corrida sprint marcada para as 11h (horário de Brasília). Ainda no mesmo dia, será realizada a sessão classificatória para a corrida principal às 15h. A largada para esta prova está programada para as 13h de domingo.