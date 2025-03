Nomeação de Gleisi Hoffmann não ajuda Lula em 2026, aponta pesquisa

A nomeação da deputada federal Gleisi Hoffmann como ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República não deverá contribuir com a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva junto aos eleitores nas próximas eleições presidenciais. Em pesquisa do Instituto de Pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira (11), 71% dos entrevistados disseram não acreditar que ela possa ajudar na popularidade de Lula e na sua pretensão de reeleição em 2026.

A pesquisa também revelou que Gleisi Hoffman é pouco conhecida pelos brasileiros, sendo que 64% disseram não saber quem é a nova ministra do governo Lula e apenas 36% dos entrevistados confirmaram que a conhecem. Para aqueles que declararam conhecer Gleisi, a pesquisa perguntou se o presidente fez uma boa escolha para articulação política do governo, ao que 62% responderam “não” e 16% disseram “sim. Os outros 22% não souberam responder.

Em seguida, o Realtime Big Data consultou, àqueles entrevistados que declararam conhecer Gleisi Hoffmann, sobre a influência da ministra na possível campanha de Lula em 2026. No total, 71% disseram “não” acreditar que ela possa ajudar na popularidade de Lula e na sua pretensão de reeleição em 2026. Somam 10% os que responderam “sim”, enquanto 19% não souberam responder.

Presidência do PT

A pesquisa também mostra que a ministra Gleisi Hoffmann foi mal avaliada no que se refere a seu desempenho à frente do Partido dos Trabalhadores. No total, 62% dos entrevistados disseram que ela “não” desempenhou um bom papel enquanto presidente nacional do PT. Os que responderam “sim” chegaram a 12% e os que não souberam responder foram 16%.

O Realtime Big Data ouviu 1.200 pessoas entre os dias 10 e 11 de março, em todas as regiões do país. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança.