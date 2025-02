Gleisi Hoffmann comenta denúncia contra Jair Bolsonaro como um marco para a democracia

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, manifestou nesta quinta-feira (20) que a acusação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, relacionada a supostas tentativas de golpe, representa “um presente para a democracia”. A declaração foi feita durante um evento no Rio de Janeiro, em meio aos preparativos para as comemorações do 45º aniversário do partido.

Durante o Encontro Nacional de Formação Política do PT, Gleisi expressou sua opinião sobre a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), afirmando que a mesma é “bem fundamentada” e se baseia em evidências substanciais, incluindo mensagens de WhatsApp, vídeos e outros documentos. “Todas as delações que eu vi são corroboradas por documentação robusta fornecida pelas próprias testemunhas envolvidas”, afirmou Hoffmann.

Após sua fala, a plateia reagiu com gritos de apoio ao clamor por justiça, ecoando frases como “sem anistia” e “vai ser preso”, direcionadas ao ex-presidente. Em resposta a uma pergunta sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes e suas recentes ações judiciais, incluindo ameaças de prisão ao tenente-coronel Mauro Cid durante uma audiência, Gleisi elogiou o ministro, ressaltando sua firmeza na defesa do Estado democrático de Direito.

Além das questões legais envolvendo Bolsonaro, a presidente do PT abordou o momento delicado enfrentado pelo governo Lula, referindo-se à recente queda nas pesquisas de popularidade. Gleisi reconheceu os desafios impostos pela inflação e outros problemas sociais, mas demonstrou otimismo ao afirmar que ainda há tempo para reverter essa situação. “Estamos vivendo tempos difíceis, mas temos muitas realizações positivas que beneficiarão a população”, concluiu.