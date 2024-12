Em noite histórica, última edição do Buteco emocionou multidão em São Paulo

No último sábado, (14), São Paulo parou para receber a última edição do Buteco. O anfitrião Gusttavo Lima recebeu mais de 70 mil pessoas no Estádio Morumbis em uma noite marcada por momentos de pura nostalgia, celebração e emoção.

O evento que contou com transmissão ao vivo pelo canal do Embaixador no YouTube bateu picos de 1,6 milhão de pessoas durante a live, e ainda na segunda-feira (16), permanece em segundo lugar nos vídeos em alta da plataforma.

O maior Buteco de todos os tempos teve uma megaestrutura, incluindo painéis de LED, efeitos visuais impressionantes e um palco 360° que garantiu ainda mais proximidade com o público de todos os setores do estádio.

A festa teve início com a apresentação de Henrico DJ, e seguiu com os grandes shows de João Bosco & Vinícius, Maiara & Maraisa e Leonardo. As 19h o Embaixador subiu ao palco para delírio da galera que cantou e vibrou nas mais de 4h de show do cantor Gusttavo Lima.

Cantando os principais sucessos de sua carreira e do seu atual repertório como “Fui Fiel”, “60 segundos”, “Fala Mal de Mim”, “Desejo Imortal”, “Canudinho”, e a versão especial de “A Noite”, entre outros, claro que também não faltaram os modões sertanejo para encerrar esse capítulo com chave de ouro.

Durante sua apresentação, o dono do Buteco recebeu as participações de Paula Fernandes, Matogrosso & Mathias, Rick & Renner e Bruno & Denner, além da breve palhinha com o cantor Manoel Gomes.

Emocionado, Gusttavo Lima agradeceu os fãs paulistas e destacou o significado especial de São Paulo em sua trajetória: “Estou encerrando hoje nessa noite tão especial uma das páginas mais lindas da minha carreira! Finalizar o Buteco aqui na maior cidade do país e ao lado de todos vocês é uma honra para mim, minha eterna gratidão, BBs! Seguimos para continuar fazendo história!”, comenta Gusttavo Lima, que fechou a noite com a promessa de continuar surpreendendo com novos projetos e músicas em 2025.