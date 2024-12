Paula Fernandes performa “Juntos” com Gusttavo Lima, no Buteco

A noite do último sábado (14), foi marcante para a carreira de Paula Fernandes. A artista esteve presente na última edição de todos os tempos, do Buteco do Gusttavo Lima, desta vez, em São Paulo. O show aconteceu no Estádio Morumbis e mais de 60 mil pessoas cantaram os grandes sucessos da carreira de Paula Fernandes, incluindo a música “Juntos”, que nesta ocasião, ganhou um dueto com o embaixador da festa.

“Cantar com o Gusttavo é sempre muito especial, ele é um grande artista e a prova disso são os milhares de pessoas presentes para prestigiá-lo. E claro que, para mim, é sempre uma honra subir nesse palco incrível e cantar para um público tão intenso” comentou Paula Fernandes.

Completando o repertório de sucessos, Paula também apresentou “Pássaro de Fogo” e “Meu Eu em Você” para um público que, mesmo com chuva, se manteve fervoroso, cantando a plenos pulmões. Em abril, a artista participou da edição em Belo Horizonte do evento que, em 2024, se despediu em uma turnê, com shows nas maiores capitais do país.

Paula Fernandes é uma das principais artistas da atualidade, acumulando números importantes e colecionando recordes. Com mais de 2,4 bilhões de streaming nas plataformas de áudio e dois prêmios Grammy Latino, a cantora se destaca no cenário musical brasileiro e internacional.

Paula Fernandes já estrelou mais de 15 turnês na Europa, Estados Unidos e África. Consolidando sua carreira e cantando ao lado de grandes nomes como o colombiano Juanes, o ícone do pop Taylor Swift e a referência do country Shania Twain.

Sendo premiada em inúmeras categorias da indústria do entretenimento, como oito indicações ao Grammy Latino, na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja, Prêmio Multishow de Música Brasileira, Prêmio da Música Brasileira, Meus Prêmios Nick, Troféu Imprensa, Melhores do Ano e Troféu Internet.

Além dos palcos, a artista é reconhecida no cenário das composições, sendo responsável por sucessos como ‘Jeito de Mato’, ‘Pássaro de Fogo’, ‘Pra Você’, ‘Sem Você’, entre outros. Na televisão, a cantora já atuou em mais de dez obras e emplacou mais de vinte canções em trilhas sonoras de novelas, além de 5,6 milhões de discos vendidos.