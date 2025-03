Noemi Tamires representa o Brasil em competição de karatê no Paraguai

O projeto social Associação Leões do Karatê do Jardim Bom Pastor, em Santo André, e a Casa de Cultura Parque São Rafael, em São Paulo, idealizado e presidido pelo Sensei Almir Machado, têm levado a arte marcial aos quatro cantos do Brasil, além de competições internacionais e, mais uma vez, uma de suas alunas participa de um torneio fora do território nacional.

Noemi Tamires, karateca da Associação Leões do Karatê do Jardim Bom Pastor, traz em sua trajetória muitas conquistas entre títulos dentro e fora do país e, agora vai representar a Associação, a cidade de Santo André e o Brasil em mais um campeonato internacional, o de Artes Marciais em Assunção, Capital do país vizinho e fronteiriço ao Brasil, o Paraguai.

Organizado pelo Mestre Tomas Orue, presidente da Asam (Associação Sul-Americana de Artes Marciais), o evento é uma oportunidade para dar visibilidade aos atletas que treinam e superam as dificuldades, conforme disse o Sensei Almir, sobre os desafios para enviar seus e suas karatecas para competições internacionais.

“Estamos correndo atrás de apoios, realizando rifas e as vendendo, pois não é fácil, mas Deus na frente sempre”, mantém otimista e fervoroso, o Sensei Almir.

A competição acontece em solo paraguaio nos dias 11, 12 e 13 de abril.

Conheça o projeto e seja um parceiro, a Associação Leões do Karatê está localizada na rua Santa Hercília 57, Santo André.

Procure nas redes sociais: leoes_do_karate.