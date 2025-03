Alex Poatan lança ‘desafio’ a Ankalaev antes de luta no UFC 313

Neste sábado, dia 8, o octógono do UFC será palco de um confronto muito aguardado entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev, que se enfrentarão pelo título dos meio-pesados. Este embate é marcado por uma rivalidade intensa, repleta de provocações mútuas que adicionam uma camada extra de expectativa à luta.

A mais recente provocação partiu do lutador brasileiro, que utilizou suas redes sociais para lançar um desafio ao russo. Poatan, que atualmente é o campeão na categoria dos 93 kg, propôs uma aposta no valor de US$ 200 mil (aproximadamente R$ 1,176 milhão), com a condição de que Ankalaev faça o mesmo. O objetivo é que os valores apostados sejam direcionados para instituições de caridade.

“Apostarei US$ 200 mil para ajudar crianças necessitadas, incluindo aquelas que lutam contra o câncer. Muitas pessoas precisam dessa ajuda. Como sei que Ankalaev e seu agente, Ali Abdelaziz, acreditam firmemente que sairão vencedores, espero que aceitem a proposta. Vamos ver se eles têm coragem de aceitar o desafio”, declarou Poatan.

Essa iniciativa levanta questões sobre a motivação por trás da aposta: seria uma forma de garantir a confiança em sua vitória, ou uma maneira de tornar a luta ainda mais significativa do que apenas uma disputa pelo cinturão? Alex Poatan enfatiza que seu desafio não reflete uma certeza absoluta de triunfo em sua parte, mas sim uma tentativa de pressionar seu adversário.

“Sou plenamente consciente do que digo. Em todas as minhas entrevistas, reitero meu desejo de vencer e minha determinação para isso, mas não posso afirmar que sairei vitorioso. Por isso decidi fazer essa aposta. Não importa para mim; quero que Ankalaev e seu representante estejam envolvidos. Minha vontade é vencer, embora eu saiba que também existe a possibilidade de derrota. Porém, muitas vidas podem ser impactadas positivamente com essa ação. As crianças que estão enfrentando o câncer certamente teriam muito a ganhar com isso. Deixo esse desafio em aberto”, finalizou o lutador brasileiro.

Com as emoções elevadas e um propósito maior por trás da luta, os fãs aguardam ansiosamente pelo desfecho desse emocionante capítulo no UFC 313.