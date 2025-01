No Sudeste, preço do GNV tem alta de 0,42% em dezembro

A mais recente análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, revelou que o preço médio do GNV (gás natural veicular) registrou alta em dezembro ante novembro na região Sudeste. O combustível foi encontrado a preço médio de R$ 4,77, um aumento de 0,42% em relação ao mês anterior.

“A alta do GNV na região foi puxada pelos estados de Minas Gerais e São Paulo, estado onde o combustível registrou altas de 5,31% e 1,29%, chegando aos preços médios de R$ 5,35 e R$ 4,72, respectivamente. Já o estado do Espírito Santo registrou queda em dezembro, de 3,22%, apresentando preço médio de R$ 4,81. Por fim, o Rio de Janeiro foi o único estado da região a apresentar estabilidade na comparação entre dezembro e novembro, mantendo o preço médio de R$ 4,80”, analisa Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos que administra: 1 milhão ao todo, com média de oito transações por segundo.